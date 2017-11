Egy újabb szánalmas vita a Soros-terv létezéséről

Dömötör Csaba arra reagált, hogy Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő a nap folyamán - a brüsszeli testület tájékoztatására hivatkozva - azt közölte: az Európai Bizottságnak nincs semmilyen tudomása a magyar kormányzati kampányban szereplő "Soros-tervről".Ujhelyi írásbeli kérdéssel fordult a bizottsághoz, amelyben tájékoztatást kért a kormány által "közpénzmilliárdokból folytatott kampányban szereplő, állítólagos Soros-terv végrehajtásáról".A szocialista politikus közlése szerint a levélre Frans Timmermans, a testület első alelnöke válaszolt, egyértelművé téve, hogy a nemzeti konzultációban hivatkozott tervről "nincs semmilyen tudomásuk". "Van viszont számos program és európai kezdeményezés, amely a menekültkérdés megoldását segíti elő" - emelte ki közleményében Ujhelyi István.Dömötör Csaba úgy fogalmazott: Ujhelyi István azok után is letagadja a bevándorlást segítő tervek létezését, hogy az Európai Parlament (EP) csütörtökön döntést hozott ezekről. Ugyanis arról döntöttek Strasbourgban, hogy "létre kell hozni egy kötelező, állandó eljárást a bevándorlók szétosztására, felső létszámkorlát nélkül". A betelepítéseket azokban az országokban kezdenék, amelyek - szerintük - még nem fogadtak be elég bevándorlót - tette hozzá.Jelezte: Ujhelyi István szavai különösen botrányosak, tudva, hogy csütörtökön magyar baloldali képviselők is támogatták szavazatukkal a betelepítési rendeletet.Az államtitkár kijelentette, a magyar baloldal két dolgot tett egyértelművé, egyrészt "nem tud szabadulni a hazugságpolitikától", másrészt a magyarok nem számíthatnak az ellenzékre, ha az ország biztonságáról van szó.Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kormány továbbra is minden létező eszközzel küzd a betelepítések ellen.Ezért is biztatja a magyarokat arra, hogy vegyenek részt a konzultációban, ezzel segítsék ezt a küzdelmet.Csütörtökön az EP plenáris ülése jóváhagyta a parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) által a dublini szabályozás reformtervezetéről októberben elfogadott tárgyalási mandátumot, így ennek alapján kezdődhetnek majd meg az intézményközi egyeztetések, amint a tagállami kormányokat tömörítő tanács is kialakítja az álláspontját.