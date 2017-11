Egyedi szennyvízelvezetésre tizenkétmilliárd forint áll rendelkezésre 2020-ig

Forrás: MTI / Sztárklikk

Kiss Miklós Zsolt elmondta, hogy eddig 38 pályázatot támogattak 4,7 milliárd forint értékben.Hozzátette: valamennyi időben beadott pályázatról született már döntés, kilenc később beérkezett kérelemről december után határoznak.A települési önkormányzatok a pályázathoz előleget is fel tudnak venni a kormánytól, biztosíték mentesen - mondta.Az államtitkár beszélt arról is: sok olyan kistelepülés van az országban, amelynek jövőjét a kormány biztosítani szeretné az életminőség javításával, hogy ne csak a városokban legyen érdemes élni - mondta.A vízre, mint az egyik stratégiai eszközre, különösen odafigyel a kormány, a környezet védelme érdekében is - tette hozzá.Gyopáros Alpár, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt hét évben egyebek mellett óvodát, iskolát, orvosi rendelőt, templomot és kastélyparkot újítottak fel a településen, több mint egymilliárd forintból.Kozma Tibor a település független polgármestere azt mondta, hogy az elmúlt 19 évben kétszer is sikertelenül pályáztak a szennyvízelvezetés kiépítésére. A mostani pályázatnak köszönhetően azonban már a hónap elején elkezdték telepíteni a berendezéseket.A csikvándi fejlesztést az Európai Unió közel 155 millió forinttal támogatja, a jövő év végére 130 ingatlanon 128 egyedi szennyvízkezelő berendezést telepítenek.Az egyedi kezelést egy Magyarországon gyártott kisberendezéssel oldják meg. A berendezés a szennyvizet a határérték-előírásoknak megfelelő minőségben tisztítja, így az további felhasználásra, például öntözésre is használható.A tisztítás során visszamaradt kis mennyiségű szennyvíziszapot szippantással tudják eltávolítani, de ha az összetétele megfelelő, komposztáló anyagnak is használható.