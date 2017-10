Egyes településekre lehetetlen szakképzett pedagógust találni

Forrás: nepszava.hu

Az ország hátrányosabb helyzetű vidékein, mint a Tiszántúlon, Északkelet-Magyarországon, Nógrádban vagy éppen a Dél-Dunántúlon bizonyos szakokra, de még inkább bizonyos településekre lehetetlen szakképzett pedagógust találni.A problémát - többek között -egy kormányrendelet okozza, mely kötelezővé tette, hogy a nyugdíjkort elérő tanárokat nem lehet tovább foglalkoztatni, ráadásul a státuszuk is megszűnik. Eredendően létszámleépítésnek és a munkanélküliség csökkentésének szánták ezt a lépést, ám mára a visszájára fordult.A fiatalok közül pedig egyre kevesebben választják ezt a pályát, ugyanis a kormánypropagandával ellentétben messze nem olyan rózsás a bérhelyzet, ráadásul az ostoba minősítési rendszer is taszítja az esetleges érdeklődőket.Mindezek tükrében nem meglepő, hogy a Jófogáson és Vaterán is keresnek pedagógusokat az iskolák.