Egyházi kongresszus 20 milliárdból!

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Magyarország adott már otthont a világkongresszusnak - 1938-ban, a második világháború kitörése előtti évben.Az oltáriszentség tiszteletére a katolikusok a 19. század óta rendeznek világkongresszusokat. A legutóbbit a Fülöp-szigeteken rendezték tavaly januárban, 2020-ban Magyarország lesz a vendéglátó."Ott a magyar delegációval együtt megjelentünk, hiszen tudtuk azt, hogy Ferenc pápa videoüzenetben a zárómisén fogja bejelenteni, hogy Budapest lesz a következő állomás" - mondta Erdő Péter bíboros.Az esztergom-budapesti érsek hivatalosan az idei pünkösdön nyitotta meg a világkongresszust előkészítő programot, de a munka már 2016-ban megkezdődött.Tavaly novemberben jelent meg az a kormányhatározat, amely állami támogatást ad a katolikus egyház által szükségesnek tartott fejlesztésekhez. A plébániák, templomok felújítása, valamint a zarándokszállások kialakítása mellett egy multifunkcionális csarnok terve is szerepelt a menetrendben, de ezt végül elvetették.Az állam így is csaknem tizennyolcmilliárd forinttal járul hozzá az egyházi kiadásokhoz.A katolikusok már készülnek a világkongresszusra, amelynek Magyarország a Horthy-korszakban egyszer adott már otthont."Nagy reménység fűződik hozzá, a pápa is ellátogat, és nagyon sok bíboros, püspök, itt tele lesz. Lelki erőt is jelent a jelenlétük, és tudjuk, hogy az ez előtti eucharisztikus kongresszus, amikor Mindszenty kardinális volt, mennyi erőt hozott. Azt hiszem, valami ilyesmire számíthatunk" - mondta P. Benvin Sebastian verbita szerzetes.Azt ma még nem tudni, hogy Ferenc pápa ellátogat-e a budapesti világkongresszusra, amelynek központi helyszíne a Hungexpo lesz. A vásárvárosra és a környék fejlesztésére további milliárdok mennek el a következő években.Nemcsak az eucharisztikus világkongresszus, hanem a 2021-es vadászati világkiállítás miatt is. Utóbbi különösen kedves rendezvény Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökének.