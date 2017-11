Egymás ellen indul az Együtt és a Momentum elnöke

Ennyi ember kap olimpiai járadékot Magyarországon

A sporttörvény módosításával rendezni szeretnék az olimpikonok járadékának szabályait - ismertette az általános vita során a javaslatot Tapolczai Gergely fideszes képviselő az Országgyűlésben kedden.

Hangsúlyozta, hogy az olimpiai bajnoki járadék intézménye 1997 óta létezik, habár azon többször változtattak, így már nemcsak az aranyérmesekre, hanem az ezüst- és bronzérmesekre, edzőkre is vonatkozik. A sportesemények köre is bővült a paralimpiával és siketlimpiával is, miközben bevezették az olimpiai járadékra való érdemtelenség intézményét is - m...