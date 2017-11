Egymás nyakának ugrottak a törpepártok

Azért indulok képviselőjelöltnek, mert Magyarország minden polgárának - így a budapesti 1. választókerület lakóinak is - jár a lehetőség, hogy egy új politikai generációra, a rendszerváltás befejezésére, a baloldal-jobboldal ellentétének meghaladására szavazzanak. Semmi esetre sem Juhász Péter ellen, hanem a választókerület erélyes és alázatos képviseletéért indulok; ha valakit, a Fidesz jelöltjét szeretném legyőzni.



Tisztelem azt a munkát, amit Juhász Péter a korrupciós ügyek bemutatásért, a felelősök megnevezéséért tett, de csak a választóknak van joguk megmondani, ki a legalkalmasabb jelölt képviseletükre. A Momentum nem választási matematika alapján dönti el, ki hol indul jelöltként. Azért ebben a választókerületben indulok, mert ehhez kötődöm leginkább: hat évet jártam itt gimnáziumba és hatot egyetemre; ráadásul a mai napig itt élek.

Juhász Péter arra reagált, hogy a Momentum Mozgalom elnöke, Fekete-Győr András kedd délelőtti jelöltbemutató sajtótájékoztatóján közölte, a budapesti Belvárosban indul, ott ahol korábban a fideszes Rogán Antal, és az Együtt elnöke, Juhász Péter is jelölt volt.Utóbbi a Klubrádiónak azt is elmondta, jobban örülne, ha az ellenzéki oldalon valamilyen együttműködés alakulna ki, de áll elébe a megmérettetésnek, és nem Fekete-Győr András lesz, akitől meg fog ijedni.Úgy gondolja, nincs racionális magyarázat a Momentum döntésére, mindez pedig szerinte azt mutatja, hogy a Momentum nem akar kormányváltást. "Nem gondolom, hogy engem a régi elit politikusaihoz lehetne sorolni, akiket le kell váltani" - fogalmazott.Fekete-Győr a Momentum Facebook-oldalán válaszolt Juhásznak, azt írta:Juhász válaszolt Fekete-Győrnek, közleményében azt írja: üljenek le, beszélgessenek, hogy mi az értelme egymás ellen indulni. Azt írja, reméli, abban egyetértenek, hogy "Rogánt és az összes fideszes képviselőt mihamarabb le kell váltani. Nekem ez a célom. Bízom benne, hogy neked is. Emellett elképzelhetőnek és elfogadhatónak tartom, hogy te másképp képzeled el ennek a módját. Viszont ma nem értem, hogy hogyan."