Elavult és veszélyes a Nyugati pályaudvar

Forrás: InfoRádió

Az InfoRádió a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától megtudta, hogy a pénztárakat csak pénteken este fél hét és kilenc között kellett zárva tartani, amíg eltakarították a törmelékeket és megvizsgálták a mennyezetet, de azóta már mindegyik biztonságosan megközelíthető és korlátozás nélkül üzemel. A Márványcsarnok felőli bejárat azonban továbbra is zárva marad.Az 1877-ben épült Nyugati pályaudvar már régen felújításra szorul. Kazinczy László, a Budapesti Műszaki Egyetem Út és Vasútépítési Tanszékének docense tavaly áprilisban azt mondta az InfoRádióban, hogy az épület minden szempontból elavult."Megváltoztak a vasútüzemi körülmények. Üzemmódváltások történtek - a gőzvontatásról dízel, arról pedig elektromos -, amelyek eltérő technológiát, tárolási körülményeket igényelnek. Nagy értékű elektronikák vannak a vonatokban. A vágányhálózat, a biztosítóberendezés rendkívül elavult. Területek is feleslegessé válnak, nincs annyi helyre szüksége a vasútnak, nem a vonatszámok csökkenése, hanem a technológiák következtében. A pályaudvart mindenképpen át kell építeni."Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy tavaly szeptemberi Kormányinfón azt mondta, hogy a kormány fel akarja újíttatni a Nyugati pályaudvart."Az ezerszáz milliárd forintos vasút-korszerűsítésben mindenképpen szerepeltetni kívánja a kormány a Nyugati pályaudvar felújítását, hogy a tömegközlekedés szervezésének minősége javuljon."A vasúttársaság a vakolatomlással összefüggő kérdéseinkre válaszolva jelezte, hogy előbb-utóbbi a Nyugati pályaudvart is felújítják. Egy kormányhatározat kétmilliárd forintot elkülönített erre a célra, sőt megkezdődött a műszaki előkészítés is.