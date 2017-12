Eldőlt a Bálna sorsa, a kormány veszi meg

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

A Fővárosi Közgyűlés még szeptemberben döntött arról, hogy a 13 ezer négyzetméteres fővárosi kulturális központot nyílt pályázaton értékesítik majd, a tervek szerint legkevesebb nettó 11 milliárd forintért. A Bálna eladásából származó pénzt a metró felújítására fordíthatják.November elején az önkormányzat az Ingatlan.com nevű ingatlanértékesítő portálon is meghirdette az épületet. A hirdetésben az állt, a Bálna kulturális központot legalább 11 milliárd forintért értékesítenék, a leendő vásárlótól pályázatot is kérnek az ingatlan hasznosítására, a pályázási díj 3 millió forint. Emellett a vásárló köteles megvenni a Bálnához tartozó ingóságokat is 6 millió forintért.