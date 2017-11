Életet mentettek a katonák Budapesten

Forrás: honvedelem.hu

November 14-én Csonka Dániel főtörzsőrmester, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság szentendrei előkészítő részlegének altisztje Szentendréről tartott hazafelé, amikor a főváros XXI. kerületében, egy ház előtt, egy eszméletlen férfire lett figyelmes - írja a honvedelem.hu Mivel a főtörzsőrmester kiképzett harctéri életmentő katona, felismerte, hogy a helyzet életveszélyes, és megállt megvizsgálni a férfit. Az életfunkciók vizsgálata során alig kitapintható pulzust és gyengülő légzést állapított meg. Azt is látta, hogy a hátán fekvő, eszméletlen, érezhetően ittas férfi szájüregét hányadék zárja el, így stabil oldalfekvésbe helyezte a felnőtt embert, majd egy gumikesztyűvel kitisztította a száját. Ezzel egy időben segítséget kért egy arra járótól, aki értesítette az Országos Mentőszolgálatot.A férfi állapotáról Csonka főtörzsőrmester telefonon folyamatosan tájékoztatta a diszpécsert. A mentőszolgálat autójának kiérkezését követően a férfi ellátását a mentősök folytatták. A mentőorvos elmondása alapján az eset könnyen kihűléssel és fulladással is végződhetett volna, így az életveszélyt csak a katona nyújtotta elsősegéllyel sikerült elkerülni.Két nappal később Agárdi László őrvezetőnek kellett a gyakorlatban alkalmaznia azt a tudását, amit a harctéri életmentő katona (Combat Life Saver - CLS) tanfolyamon megszerzett. Az őrvezető a Fogarasi és a Kerepesi út kereszteződésében egy személygépkocsi és egy segédmotoros kerékpár balesetének volt szemtanúja. Az ütközésben a motoros megsérült. Az MH HFKP katonája a helyszín biztosítása után azonnal megkezdte a sérült vizsgálatát és ellátását, aki a bal oldalát fájlalta. A katona saját elmondása szerint tisztában volt azzal, hogy az ilyen jellegű közlekedési baleseteknél fennáll a gerincsérülés veszélye, ezért nagyon óvatosan járt el, a sérültet az oldaláról a hátára fordította, lábait - a hasfal tehermentesítése érdekében - megemelte, illetve a bukósisak eltávolítása után a fejét is felpócolta.Mivel Agárdi őrvezető mindig tart magánál harctéri életmentő katona felszerelést, a mentők kiérkezéséig a sérült alá hőfóliát rakott, illetve saját ruházatával is betakarta, hogy ne hűljön ki. A kiérkező mentőorvos a helyszínt átvéve megállapította, hogy a motoros többszöri borda- és szilánkos kulcscsonttörést szenvedett.A háromgyermekes katonának egyébként nem ez volt az első életmentése, az utóbbi két hónapban harmadszor történt meg vele, hogy szükség volt egészségügyi tudására.