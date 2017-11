Éleződik az ellentét Navracsics és a Fidesz között

Forrás: Hír TV

Továbbra sem hisz a Fidesz Navracsics Tibornak - számol be a Hír TV . Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az uniós biztossal szemben továbbra is azt állítja, Brüsszel az amerikai milliárdos forgatókönyve szerint akar korlátlanul betelepíteni menekülteket Európába.Navracsics Tibor a hétvégén beszélt ismét arról, hogy az Európai Bizottság munkatervében nem szerepel olyan, hogy Soros-terv. Az uniós biztos azt is sérelmezte, hogy magyar politikusok úgy beszélnek az Európai Unióról, mintha az egy külső hatalom lenne, amelynek Magyarország nem része."Arról hozott döntést a LIBE szakbizottság, hogy kötelező felső létszámküszöb nélküli választási eljárást kell bevezetni, tehát kötelező jelleggel, ami mindenképpen súlyos dolog. Elsősorban azokba az országokba telepítenének bevándorlókat, ahol szerintük eddig rosszul teljesítettek, ez elsősorban a visegrádi országokat jelentheti. Mindemellett jogokkal ruháznák fel az NGO-kat, és megkönnyítenék a családegyesítéseket is. Hogyha megnézi, hogy maga a milliárdos milyen javaslatokkal állt elő, és ezeket közzé is tette írásban, akkor kísérteties a hasonlóság" - jelentette ki az államtitkár.