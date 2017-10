Elfogadták Karácsony Gergely meglepő javaslatát

Forrás: MTI ÖS

Zugló Önkormányzata szerint Slachta Margit mindent képviselt, ami közös értéke lehet egy sikeres nemzetnek: a humanizmust, az emberi méltóságot, az egyenjogúságot és a szolidaritást. Első női képviselőként küzdött a nők egyenjogúságáért, a szegénység felszámolásáért. Nevéhez fűződik a felsőfokú szociálismunkás-képzés beindítása, elsőként szólalt fel a nők egyetemi képzését korlátozó intézkedések ellen és először ő állította fel Budapesten a Mindenki Karácsonyfáját.A XIV. kerületi önkormányzat közleménye hangsúlyozza, hogy nem csak a nőket, a szegényeket, hanem a náci és nyilas ideológia célpontjait, a zsidókat, a vészkorszak áldozatait is védte, saját zuglói rendházában bújtatta az üldözötteket. Harcosan állt ki az alapvető emberi jogok védelmében, s ez a harcossága vezetett odáig, hogy maga is menekülésre, hazája elhagyására kényszerült. Az emigrációban is aktív maradt, az 56-os menekülteknek nyújtott segítséget az USA-ban.Slachta Margit szobrával Zugló igyekszik valamit törleszteni abból az adósságból, mellyel az utókor, a mai Magyarország tartozik hazánk első nöi képviselőjének. A zuglói képviselő-testület a szobor avatását 2018. szeptember 18-ára, Slachta Margit születésének évfordulójára tervezi.