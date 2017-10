Elindult a dominó az MSZP-ben - Ujhelyi is lemond

Ujhelyi István közleményében azt írta: bár töretlenül vágyik a változásra, az MSZP alelnökeként mától nem tud felelősséget vállalni a párt jövőjéért és a 2018-as választáson való szerepléséért."Nem tudok közösséget vállalni azzal, hogy az MSZP belső viszonyait és politikáját külső szervezkedések által is befolyásolni vagy akadályozni lehet. Ezért a mai nappal lemondtam az MSZP alelnöki tisztségéről" - írta a politikus.Hétfőn Botka László is lemondott az MSZP miniszterelnök-jelöltségéről.Ujhelyi István szerint méltatlan és számára vállalhatatlan az a folyamat, ami a demokratikus oldalon történik. "Orbánisztán egyértelműen befurakodott az ellenzéki erők sorai közé, beépítette embereit majd minden potens mozgalomba" - hangsúlyozza.Ezt - írta - eddig is sejtették, de őszintén hitte, hogy maguk mögött hagyva eddigi hibáikat győzhetnek felettük. "Egyelőre úgy tűnik, hogy a hatalom piszkos eszközeivel támogatott "puccs" eléri célját: a demokratikus erők végletesen megosztottá és megtörtté váltak" - értékelt.Az MSZP-s európai parlamenti képviselő arról is írt: huszonnégy éve tagja az MSZP-nek és büszke arra, hogy "Horn Gyulákhoz, Kiss Péterekhez, Lendvai Ildikókhoz hasonló és sokezer, tisztséget nem viselő tisztességes európai szociáldemokratával együtt" küzdhetett az elmúlt években "egy demokratikus, európai Magyarországért".Hangsúlyozza: elveit, értékeit és egykori harcostársait most sem akarja elárulni, vagy megtagadni, éppen az elvei, értékei és egykori harcostársai emléke iránti felelősség miatt került lépéskényszerbe.Ujhelyi István a párttagok és választók bocsánatát és megértését kérte, de szerinte pártvezetőként nem vállalhat felelősséget és sorsközösséget a következő időszakért. Nagyon szeretném, ha ez a mozgalom újra Magyarország történelmét formálni képes erővé emelkedne - hangsúlyozza.A közleményben Ujhelyi István kitér arra, is, hogy számára a feloldhatatlan konfliktus nem a DK és az MSZP viszonyáról szól, hiszen személyesen eddig is harmonikus kapcsolatban volt a Demokratikus Koalíció politikusaival és választóival, ugyanakkor szerinte csak a teljes, demokratikus ellenzéki oldallal együttműködve lehet esély az "orbáni rezsim" leváltására.Ujhelyi István leszögezte: európai parlamenti képviselőként, ahogy eddig is, minden erejével a demokratikus Magyarország érdekeit képviseli az európai színtéren.