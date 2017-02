Elítélték a garázda zuglói politikust

Munkából sosem elég - Tállai most már újságot is szerkeszt

Forrás: Bors

Három évvel ezelőtt zárta ki az LMP az akkor még a pártban politizáló Várnai Lászlót, mert Szél Bernadett társelnök szerint a képviselő bántalmazta volt élettársát, amit tanúk bizonyítottak. Végül azonban csak garázdaság miatt indult büntetőeljárás a politikus ellen, aki jelenleg a Civil Zugló Egyesület képviselője. Ebben az ügyben született nemrég jogerős ítélet: Várnait háromszázezer forintos pénzbüntetésre ítélték.A politikus a Borsnak idézte fel a 2013-as esetet. - Egy nyilvános veszekedés miatt ítéltek el, de nem történt bántalmazás. Élettársammal 2012-ben szakítottunk, de elváláskor a nők mindent megpróbálnak, hogy a gyerek náluk maradjon. Aznap nálam lett volna a gyerek, de a volt élettársam először azt mondta, hogy beteg, azután pedig, hogy nincsen otthon. Mikor odamentem a lakásukhoz, megérkeztek. Be akartam tenni a gyereket az autómba, ekkor volt egy huzakodás, de nem ütöttem meg - mesélte Várnai, akit a perben a volt élettárs azzal is megvádolt, hogy el akarta gázolni az autójával.- Beültünk az autómba, ekkor (a nő) elé állt. Elhajtottam mellette, nem húztam rá a kormányt, el sem esett. Nem csináltatott látleletet. A bíróság nem vette figyelembe ezt a vallomást. Pár hétre rá jött volna a gyermekelhelyezési per, ezért csinálta ezt a jelenetet. Ő akarta megkapni, én 50-50 százalékos láthatást akartam. Tudja, milyenek a nők! Van egy gyerek, akivel együtt éltél, egyszer csak nem láthatod, csak hetente egyszer, és ha a nőnek rossz napja van, akkor sem láthatja - mondta Várnai, aki szerint ma már jóban vannak a nővel.A politikus szerint nem indulhat ellene önkormányzati méltatlansági eljárás, ami a leváltásához vezetne, hiszen nem ítélték szabadságvesztésre.