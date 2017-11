Elképesztő: nem javítják meg az életmentő gépeket

Szerző: Herczeg Ármin

Hogy miért fontos ez? Azért, mert a nők között a vezető daganatos megbetegedés az emlőrák. Amelynek gyógyításában az egyik legfontosabb, a korai felismerés. Minél később találják meg az elváltozást, annál kisebb a túlélés esélye.Na, most ezek után, nem tudom megérteni, hogy a francba rázhatják le a vizsgálatra jelentkezőket azzal, hogy bocsi rossz a gép, gyere vissza februárban? Merthogy most ez van. Illetve elküldik őket a magánklinikákra, hogy ott nincs ilyen gond, működnek a gépek, fizesd ki az árat, és minden okés.Azt hiszem, hogy nem vagyok demagóg, amikor azt mondom, hogy egy ilyen gép javítása, mindennél fontosabb. Ha emiatt később lesz kész a kisvárdai, vagy nyékládházi, vagy mittudomén hova valósi stadion, akkor később lesz kész. Nem érdekes. Egy kicsit is normális országban, az életek védelme még a Nyírbátor-Tiszafüred meccsnél is fontosabb.A Borzasztó állapotokat az RTL mutatta be, miután riportereik rejtett kamerával végigjárták a pesti kórházakat. A dolog annyira felháborító, hogy még a Fidesznek is mondani kellett valamit. A nagy megmagyarázó, Rétvári Bence bele is mosolygott a híradó kamerájába, és be is jelentette, hogy két pesti kórház is kap új mammográfiás gépeket, amelyek már hónapok, vagy hetek múlva munkába is állhatnak.Jegyezzük meg, hogy nagyon nem mindegy, hogy hetek, vagy hónapok. De mégsem ez a legfontosabb, hanem az, hogy miért kellett lebuktató riport ahhoz, hogy javuljon a helyzet? Nem mellesleg: azért arra is kíváncsi lennék, hogy valóban megrendelték-e azokat a bizonyos gépeket, vagy ez csak a szokásos hurráoptimizmus.