Elképesztő: üzekedő állatok a boltban

Szerző: Herczeg Ármin

Értem én, hogy a lovakat értékesíteni kell (a filmcím után szabadon: lovakat eladják ugye?), meg hogy valamivel rá kell irányítani a kedves vevő figyelmét a reklámozott árura, na de akkor is...Ki volt az a fékezett habzású, aki úgy döntött, hogy üzekedve mutatja be az eladandó négylábúakat?Tekintsünk el attól, hogy mennyire ízléstelen is a beállítás, és próbáljuk vevői szemmel nézni a dolgot.Először is: rendes ember tudja, hogy dugás közben nem zavarunk meg senkit. Ez annyira intim dolog, hogy meg kell várnunk az aktus végét. Hogy ezek a pacik meddig csinálják, azt nem tudom. Az viszont biztos, hogy én nem várom ki, hogy befejezzék. A cég engem elvesztett, mint vevőt.Azután érdemes azt is átgondolni, hogy mennyire kelt kisebbrendűségi érzéseket a férfiakban ez a beállítás.A képen ugyan nem látszik, de azért tudjuk, hogy nemes, négylábú barátainkat a miénknél jóval komolyabb szerszámmal látta el a teremtő. És, bár a nők rendszeresen állítják, hogy nem a méret számít, én azért kissé gyanakodva fogadom ezt a kijelentés.Nem mellesleg, mi van, ha szégyellős vagyok? Mi van, ha engem zavar ez a ló swinger? Feltétlenül azt kell nekem nézegetnem, hogy elöl áll a lány, mögötte a hetyke magyar csődör, aki mögött meg egy másik csődör...Akárhogy is elemzem a helyzetet, ez nagyjából azt jelenti, hogy a középső ló kényezteti a kancát, míg egy másik csődör, a középső csődört... Sőt, még az is lehet, hogy hátul is kanca áll, aki valamilyen felcsatolható eszközzel serénykedik. Na, azt hiszem, hogy ez így tényleg kezd sok lenni.Arról már nem is beszélve, hogy miért éppen a csődörnek van fehér bőre, és hosszú, lila haja (sörénye)? Transznenű? Nemá...Hagyjuk is ezt az egészet, és mégis ugorjunk vissza az alapkérdéshez: ki volt az a hatalmas eszű berendező, aki ezt kitalálta. Jelzem neki, hogyha vicces akart lenni, akkor nem sikerült.Egy biztos: a kislányom nem kap karácsonyra pacit. Ahogyan egy kollégám szokta volt mondani: elérkeztünk oda, hogy lóf..sz sincsen, nemhogy ló.