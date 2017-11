Elkezdik a Fideszeseket is börtönbe vinni?

Szerző: Herczeg Ármin

Hogy a folyosói pletykák igazak lesznek-e, és tényleg szorosabbra húzzák majd a gyeplőt a helyi kiskirályok körül, az majd csak jövőre derül ki, de az biztos, hogy egy-két Fideszesnek már most sokat kell izzadnia.Például Mondok Józsefnek, Izsák polgármesterének, aki ellen sajtóhírek szerint vádat emelt az ügyészség költségvetési csalás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt.A politikus ugyanis EU pénzeket kezelt sajátjaként. 35 milliót nyertek egy vadászház építésére, amelyet fel is húztak. Csakhogy Mondok nem vadászokat költöztetett bele, hanem Izsák polgármesterét. Magyarul: építtetett magának egy gyönyörű házat a pályázati pénzből. Nem mellesleg: a helyi múzeum, közpénzből fizetett alkalmazottja egy éven át a házban dolgozott a múzeum helyett. Hogy cseléd volt, vagy házvezető, esetleg valami más, azt nem tudni.Úgy tudjuk, hogy mindezért az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kér a polgármesterre. A botrány olyan nyilvánvaló, hogy még a máskor oly megbocsátó Fidesz sem állhatott ki Mondok József mellett. A Miniszterelnökség közleményében az jelent meg, hogy vissza kell fizetnie a 35 milliót, merthogy az ingatlant "szabálytalanul, magáncélra használják, túlnyomóan Mondok József és ismeretségi köre veszi igénybe".Némi csúsztatás gyanúja azért ebben az esetben is felmerül, hiszen a túlnyomóan kifejezés azt jelenti, hogy időnként azért mások is. Márpedig -mondják az esetet jól ismerők- itt erről szó sincs, ezt a házat csak Mondok használta, és az ő meghívott vendégei. (Hogy, hogyan tálalta volna az esetet a Fidesz, ha mondjuk egy MSZP-s polgármester teszi ugyanezt, azt nem nehéz kitalálni.)Bonyolítja a helyzetet, hogy a megvádolt polgármester a Magyar Lovas Szövetség alelnöke, és a fogathajtó szakág első embere. (Legalábbis a szövetség honlapjáról egyelőre nem törölték ezt, és az aktuális önéletrajzában is ez szerepel.) A szövetség elnöke pedig az a Lázár Vilmos, aki nemcsak a sportág világsztárja, hanem a kormánnyal nagyon jó kapcsolatot ápoló élelmiszer kereskedelmi lánc, a CBA egyik vezére is. Mostanában nyilván kellemetlen lehet neki egy tablón szerepelni egy bűncselekménnyel megvádolt férfival.Mondokot egyébként a botrányig elhalmozták elismerésekkel. Megkapta a többi között a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét, a Gróf Széchenyi István Emlékérmet, és a Dél-Alföld turizmusáért kitüntetést is. Ez utóbbi díj odaítélői valószínűleg nem sejtették, hogy saját magának is építtet majd közösségi pénzből turistaházat.