Élni kell a kormányváltás esélyével, különben...

Szerző: Nagy András

Az ellátórendszer helyreállítása nem várhat még négy évet, de az áprilisi kormányváltás után nyár végére fel lehetne állítni egy önálló egészségügyi kormányzatot, ami a legfontosabb területeken egy éven belül rendet tudna tenni - állítja Komáromi Zoltán, az "ország háziorvosa".Komáromi, aki a háziorvosi praxisa mellett egyébként az Együtt szakpolitikusa, és számos politikamentes műsor szakértője is, a minap Csepelen arról beszélt, hogy tévedésben vannak azok, köztük ellenzéki "szakpolitikusok", akik szerint 8-10 évet is igénybe venne az ellátórendszer helyre hozása.A 21. kerületi egészségügyi fórumon Komáromi Zoltán diagnosztizálta a jelenlegi rendszer legfőbb bajait, illetve vázolta az Együtt fő egészségügyi javallatait. A legfontosabb, hogy gyökeres változás legyen a területen, mert összesen mintegy 10 ezer egészségügyi dolgozó, orvos, ápoló, szakszemélyzet hagyta el a hazai pályát az utóbbi években. Jelenleg is mintegy 2-300 fővel csökken a létszám évente, ez az Orbán-kormányzat katasztrofális eredménye - hangzott el."Ha nem sikerül ezt a kormányt most leváltani, négy év múlva már késő lesz"- mondta Komáromi. Ezt azzal indokolta, hogy Balogék szétrohasztották a rendszert: ami fejlesztést csináltak, azt kizárólag EU-s pénzből valósították meg, de ennek a negyedét is ellopták, működésre pedig nem költenek, helyette betonba (például stadionokba) öntik az adófizetők forintjait.Komáromi Zoltán határozottan cáfolta, hogy az egészségügy rendbe tételéhez akár egy évtizedet is kellene. Szerinte annyi jó szakember ma még van a rendszerben, akikkel két hét alatt egy szakmailag alkalmas egészségügyi minisztériumot fel lehetne állítani, ami a legfontosabb problémákra megfelelő források mellett egy éven belül megoldást tudna nyújtani.Konkrétan az orvosi ügyelet, a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás szorul azonnali kezelésre. Ennek a három alrendszernek a helyrehozása körülbelül 80-90 milliárd forintot venne igénybe. "Haza lehetne csalni" szerinte a külföldön dolgozó kollégákat is, de önmagában nem csak a magasabb fizetés, hanem egy tisztességes egészségügyi rendszer is kellene hozzá - hangoztatta.Komáromi Zoltán a Sztárklikk érdeklődésére elmondta, hogy pártja programjának egyik kulcsfejezete az egészségügy rendbe tétele, és ez nem csak gyógyító, de a megelőző ágazatról is szól. Ennek érdekében az Együtt visszavezetné az egészségtant az általános- és középiskolákba, és az egészségügyi tanári képzés visszaállítása is szerepel a terveikben. Ezen kívül a népegészségügyi területen, a központi szűrőprogramok esetében a társadalombiztosításitól külön kasszát és kapacitásokat állítanának csatasorba annak érdekében, hogy ne az amúgy is leterhelt, például akut belgyógyászati betegek ellátásért felelős szakrendelőkre háruljon még a vastagbélrák-szűrés feladata is.