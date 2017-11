Élő adásban küldték el buszsofőrnek Rónai Egont

Forrás: atv.hu

"Akár Rónai Egon is lehet buszsofőr, biztos szeretettel várják" - ezt Nemes Gábor mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.A szakszervezeti vezető szerint veszélyes és kockázatos, ha a mérnököket, irodai dolgozókat a főállású munkájuk után beültetik még buszt vezetni.Hozzátette: egyre több munkavállaló jelzi azt is, hogy hiába fizetik ki, nem vállalnak túlmunkát, mert inkább a családjukkal vannak, hisz egyébként is jócskán lecsökkent a pihenőidejük.Elmondta azt is, hogy szerelői szinten is munkaerőhiány van, ha ugyanezeket az embereket még sofőrnek is be akarják ültetni, akkor ők is el fognak menni a cégtől. Pláne úgy, hogy Bécsben nettó 1700 eurót keresnek a sofőrök.