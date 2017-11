Előzetesbe került a bálák felgyújtásával csaknem 49 milliós kárt okozó férfi

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Pécsi Törvényszék MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a különös visszaesőnek minősülő, korábban részben ugyanilyen jellegű bűncselekmény miatt hosszabb szabadságvesztésre ítélt gyanúsított október 5. és november 13. között öt helyszínen gyújtott fel szalmabálákat.Az egyik helyen egy nagy értékű mezőgazdasági munkagép is megsemmisült, a tulajdonosoknak a gyanúsított így összesen csaknem 49 millió forint kárt okozott - tették hozzá.A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön számolt be arról, hogy a nagykátai férfit kedden budapesti munkahelyén elfogták.Kihallgatásán beismerte, hogy hétfő este a baranyai Magyarszéken szénabálákat gyújtott meg. A férfi azt is elismerte, hogy ő okozott bálatüzeket októberben az ugyancsak baranyai Mindszentgodisán és Gödrén, azelőtt pedig Tolna megyében is gyújtogatott.