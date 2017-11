Eltűnt a Bors volt főszerkesztője

Szerző: Márkus

Pallagi Ferenc, a Bors volt főszerkesztője hétről hétre vasárnaponként a lap ötödik oldalán osztotta meg véleményét az olvasókkal. Pallagi nem finomkodott a jelzőkkel, kemény bírálója volt Orbán Viktornak és a Fidesznek, de az ellenzék is megkapta a magáét.Mint például az október 15-i jegyzetében , amelyben azt taglalta, hogy Botka bukása után miként megy az MSZP a levesbe. E sorok írójának emlékezete, és a lap online felülete szerint is ez volt Pallagi utolsó írása, Tízezer perc című rovata helyén azóta más található.Nyilvánvalóan csak a véletlenek szerencsétlen összjátéka, de a vitriolba mártott tollal jegyzetelő Pallagi eltűnése nem sokkal azután következett be, hogy Andy Vajna megvásárolta a Kisalföld mellett a Borsot is...