Én is! Me too!

(Terjedelmi okokból most nem folytatom, de írhatnék a fenyegető zaklatástól a szóbeli erőszakon át a házasságon belüli szexuális erőszakig.)

Szerző: Korózs Lajos

Durvább estben huncutul összekacsintunk s a vak komondoros polgármester pártjára állunk.Férfitársaim! A nők elleni erőszak a nemi alapú megkülönböztetés legszélsőségesebb formája. A nők elleni erőszak alatt azokat a bűncselekményeket értjük, melyek áldozatai között aránytalanul nagy számban vannak nők (pl.családon belüli erőszak, szexuális/nemi bántalmazás és erőszak, nőkereskedelem).Pontos statisztikák nem állnak rendelkezésünkre a probléma mértékét illetően, ugyanis a hivatalos büntetőjogi adatok csak a bejelentett eseteket tartalmazzák, felmérések ugyanakkor azt bizonyítják, hogy a probléma sokkal súlyosabb, mint bárki is gondolná!Az elkövetett bűncselekmények 80-90%-ka rejtve marad! Párkapcsolaton belüli erőszak a szóbeli erőszaktól a gyilkosságig fajuló cselekmények széles skáláján helyezkedhet el. A partnerkapcsolati erőszak legjellegzetesebb formái közé tartozik a verbális, lelki, fizikai, szexuális, valamint a gazdasági erőszak. Magyarországon a 15 évesnél idősebb nők 9-10%-a (több mint 400 000 fő) ellen követtek el szexuális erőszakot. A büntetőeljárások száma ezzel szemben évi 4-500 eset.Nézzük a leggyakoribb a testi erőszakot. Mi is minősül annak? Megtagadja az áldozat legalapvetőbb jogait, mozgásszabadságát, elemi igényeit korlátozza: nem engedi, hogy az áldozatnak tőle független magánélete legyen, bezárja, kizárja, megkötözi, éhezteti vagy szomjaztatja, nem engedi tisztálkodni, elrejti a szükséges gyógyszereit, vagy nem ad azokra pénzt. A bántalmazó az áldozatot lökdösi, megüti, megpofozza, fojtogatja, a haját húzza, ököllel veri, belerúg, megharapja, rázza, megégeti, fegyverrel fenyegeti vagy bántja. Ugye milyen durva?A másik gyakori forma a lelki erőszak. Erről akkor beszélünk ha, a férfi partner megfélemlítően viselkedik: tör-zúz, szándékosan megrongálja az áldozat értéktárgyait, csapkod, fegyverrel rettegésben tartja az áldozatot, félelmet keltően viselkedik (dühödten néz, üvölt), támadóan faggatózik, életveszélyesen vezet, fenyegető üzenetekkel vagy SMS-ekkel árasztja el az áldozatot.A férfi partner elszigeteli az áldozatot: megszabja, hogy az mit csinálhat és mit nem, kivel találkozhat, kivel beszélhet, hová mehet, mit vehet föl, nem engedi, hogy másokkal barátkozzon, a családjával beszéljen, munkát vállaljon, pénzt tartson magánál. Ugye, ez is nagyon durva?A bántalmazó letagad lényeges dolgokat, elzárkózik az áldozattól, kizárja őt gondolataiból, érzéseiből, ellenőrzés alatt tartja, végletesen féltékenykedik, az áldozat önbizalmát módszeresen lerombolja, önálló döntéseit rendszeresen megkérdőjelezi, vagy nem veszi tekintetbe. Mindenért őt hibáztatja, még a saját erőszakos viselkedéséért is, az áldozat érzéseit, tapasztalatait kétségbe vonja, nem hajlandó megbeszélni a problémákat.A legdurvább verzióban a szexuális erőszakot veszem górcső alá. A bántalmazó olyan szexuális tevékenységre kényszeríti az áldozatot, amit az nem akar.A szexszel fájdalmat okoz neki, vagy megalázza; megerőszakolja, intim testrészeit bántalmazza (emlékeztek a savazó orvosra). Kényszeríti, hogy másokkal közösüljön! A termékenységgel és fogamzással járó jogok korlátozásáról beszélünk, amikor a bántalmazó nem engedi, hogy az áldozat fogamzásgátlót használjon, amivel számos abortuszra vagy gyerekszülésre kényszeríti.