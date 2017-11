Engels szerelme volt és egy filmben játszott Orbán Viktorral

Forrás: Vasárnap Reggel

Nyertes Zsuzsa orvos akart lenni. Elsőre nem vették fel, és második jelentkezésre sem, a fizika nem ment, főleg az írásbeli. Szóbelin kedvesen mosolygott és mindig egy jeggyel jobbat kapott. Közben ápolónőként dolgozott a MÁV Kórházban. Magától eszébe sem jutott volna a Színművészeti Főiskolára felvételizni, már a tanárképzőn gondolkodott, biológia-testnevelés szakon, amikor zongoratanárnője, Bikfalvy Júlia azt kérte, hogy a kedvéért próbálja meg a színészetet. Elsőre felvették!Párjával, Attilával nagyon korán találkozott, a csepeli strandon látták meg egymást. Ő 16 volt, Attila 18. Rövid megszakításokkal azóta együtt vannak, és közös kislányuk is született, de ennek ellenére nem házasodtak össze.A főiskolán Marton László volt az osztályfőnöke, aki nem vitte magával a Vígszínházba, de ezt ő nem bánja, mert így a Vidám Színpadra került. A szakmát ott tanulta meg Bodrogi Gyula igazgatótól és Kalmár Tibor főrendezőtől. Fiatal színésznőként sok és sokféle szerepet kapott. Harminc évig hűséges volt a Révay utcai épülethez.Filmszerepeket is kapott. Az NDK-s filmesek nem tudták, hogy elsősorban komika, így drámai főszerepet játszhatott Engels életéről szóló sorozatban. A Szegény Dzsoni és Árnikában is játszott, de a filmben szintén szereplő Orbán Viktorral nem találkozott. Fiatal egyetemistaként focistát játszott, ám Nyertes Zsuzsa épp kacsává változott a mesefilmben, amikor ő forgatott.Nyertes Zsuzsa sokat foglalkoztatott, szabadúszó művész. Négy-öt társulattal is fellép, járja a vidéket, mert másképp nem tudna megélni. Jövőre teljesülhet az álma: háromszor járt Amerikában, volt Svédországban és most Ausztráliában léphet fel magyarok előtt.A szakmabeli zaklatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy róla tudták és mondta is, hogy nagyon szerelmes, és érzelmek nélkül nem lenne képes... Így aztán nem is próbálkozott nála senki.