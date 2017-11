Ennél morbidabb módon aligha lehetne megemlékezni József Attiláról

Heti terror címmel indul műsor Mészáros Lőrinc tévéjében

Heti terror és Keménymag címmel indulnak a december 4-én megújuló adásmenetű Echo TV új műsorai - írja a 24.hu.

A 24.hu birtokába került dokumentum a december 4-én kezdődő új adásrend tervezett tematikáját vázolja, és a belső utasítások mellett az egyes műsorok új műsorvezetőit is nevesíti. Az egyik új stúdióban már folynak is a próbái Bayer Zsolt új showműsorának, és a decemberben induló új műsorok címei is magukért beszélnek: Heti terror, Kemény...