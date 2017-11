Ennyi ember kap olimpiai járadékot Magyarországon

Forrás: MTI

Hangsúlyozta, hogy az olimpiai bajnoki járadék intézménye 1997 óta létezik, habár azon többször változtattak, így már nemcsak az aranyérmesekre, hanem az ezüst- és bronzérmesekre, edzőkre is vonatkozik. A sportesemények köre is bővült a paralimpiával és siketlimpiával is, miközben bevezették az olimpiai járadékra való érdemtelenség intézményét is - mutatott rá.Jelenleg mintegy 900 ember kap olimpiai járadékot - jelezte a képviselő. A legutóbbi módosítást 2011-ben hajtották végre, akkor szigorodtak a jogosultság sportszakmai feltételei - emelte ki. Azok a sportolók válhattak jogosulttá, akik vagy kvalifikációs rendszerű sportágakban szereztek érmet, vagy pedig versenyükön legalább nyolc nemzet indult.A szabályozás a 2012. január 1-je utáni eljárásokra vonatkozik, így azok, akik 2012 előtt szereztek érmet és még akkor beadták a kérelmet, a korábbi feltételek alapján megkapták a járadékot. Voltak viszont olyan sportolók, akár ugyanabból a csapatból is, akik, például életkoruk miatt csak 2012 januárja után nyújtották be a kérelmüket, és ekkor már nem feleltek meg az új feltételeknek - ismertette a problémát.A javaslat arra irányul, hogy a módosított feltételrendszer csak a 2012. január 1-je után rendezett olimpiákra legyen érvényes - közölte. A módosítás nem érint sok sportolót, de rendezi azoknak a problémáját, akik hátrányos helyzetbe kerültek - összegzett.