Ennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok novemberben

A nyugdíjprémiumot az kaphatja, aki

Az összeget így számolják ki:

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Idén kapnak először a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön ezt azzal indokolta, hogy a gazdaság jól teljesít, a közös sikerből és teljesítményből pedig a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.A nyugdíjprémium lehetőség 2009 óta létezik - azt a Bajnai Gordon vezette kabinet vezette be a 13. havi nyugdíj helyett -, de még soha nem fizettek ilyet. Ehhez ugyanis legalább 3,5 százalékos gazdasági növekedést kell elérni, túlköltekezés nélkül, ugyanis az az előírás, hogy a hiány nem nőhet meg az eredeti tervhez képest.az előző évben már részesült nyugellátásbanhozzátartozói nyugellátásban részesül (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat)egyéb nyugellátásban részesül (kivéve a rehabilitációs járadékot).a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének mértékéből 3,5 százalékpontot kivonnakaz így kapott számot (ami nem lehet magasabb 4-nél) megszorozzák a nyugellátás összegének 25 százalékával, de legfeljebb 20 ezer forinttal.Az idei növekedés a tavalyi szavazáskor még 3,5 százalék volt, de júniusban a kabinet javaslatára az Országgyűlés 4,1 százalékra emelte a rátát. Vagyis 0,6-tal kell szorozni a 20 ezret, ami12 ezer forintos maximális juttatást jelent.Erre a nyugdíjasok jó része számíthat, hiszen a nyugellátás átlagos szintje 121 ezer forint körül van. Vagyis 80 ezer forintos nyugdíj felett már mindenki ezt az összeget fogja kapni, az alatt a nyugdíj negyedét kell 0,6-tal szorozni.Emellett a nyugdíjasok korrekciót is kapnak novemberben, egy összegben, januárig visszamenőleg. Ehhez arra van szükség, hogy az infláció meghaladja a nyugdíjemelés mértékét. Az egy összegű kifizetés akkor várható, ha ez a különbség nem éri el az egy százalékpontot.A törvény szerint a nyugdíjas infláció első nyolc havi értékét kell figyelembe venni, ami a KSH adatbázisa alapján 2,6 százalék, vagyis egy százalékponttal több az 1,6 százalékos nyugdíjemelésnél.Ez azt jelenti, hogy 121 ezer forintos átlagnyugdíj esetén 13310 forintot kapnak.