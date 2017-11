,,Értelmes agrárpolitikát csak jó sör mellett lehet csinálni"

Forrás: MTI

A miniszter komoly érdemnek nevezte, hogy a szövetség tagjainak közös fellépése, együttműködése teret, fórumot és cselekvési lehetőséget nyújtott a söripar szereplőinek. Mint elmondta: a külföldi és hazai gazdasági helyzet esztendőről-esztendőre új kihívások elé állította az alapítókat, akik azonban mindig megtalálták a kiutat a nehézségekből.A miniszter a hazai söripar jelentőségét méltatva kijelentette: tagvállalatai 2016-ban mintegy 6 millió hektoliter sört állítottak elő, magyarországi gyáraikban 1400 főt foglalkoztatnak és beszállítóikon keresztül további 24000 embernek nyújtanak megélhetést.Az sem mellékes, hogy a söripar tavaly mintegy 72 és fél milliárd forinttal járult hozzá a költségvetéshez, közteherviseléshez - hangsúlyozta Fazekas Sándor. A földművelésügyi miniszter hozzátette: a hazai söripari vállalatok sikeréhez minden feltétel adott, a fogyasztói szokások kedvezőek, hiszen nem csak borszerető, de sörivó emberek is a magyarok.A miniszter szerint a kedvező jogi és gazdasági környezetben a söripar nagyban hozzájárul az agrárium növekedéséhez is, amely az elmúlt időszakban dinamikusan fejlődött. A jelentősen bővülő magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban az elmúlt hat esztendőben mintegy 50 ezer új munkahely jött létre, a következő években pedig várhatóan hasonló nagyságrendben lesz szükség új munkaerőre. Ez a belső fejlődési ív pozitív hatással lehet a söriparra is, amelynek jövője és sikere biztosított. Elmondhatjuk, hogy Európában 2010 óta megduplázódott a sörgyárak száma.A szövetség ünnepén megjelent és köszöntőt mondott Pierre-Olivier Bergeron, az Európai Sörgyártók Szövetsége főtitkára, aki beszédében a felelősségteljes és örömteli fogyasztásra hívta fel a figyelmet. Elmondta: napjainkban Európában mintegy 8500 sörgyár 400 millió hektoliter sört állít elő, a termelés - immár nemcsak északon, hanem Dél-Európában is - dinamikusan növekszik, az ágazat 40 milliárd Euró adót fizet az Európai Unió tagországainak költségvetésébe.