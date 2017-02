Érthetetlen, miből fizeti a luxust Rogán

Munkából sosem elég - Tállai most már újságot is szerkeszt

A celebminiszter életszínvonalával kapcsolatos kérdést továbbra sem lehet, vagy érdemes Juhász Péternél egyszerűbben megfogalmazni: MIBŰ?

A helikopterügyi miniszter -aki vicces módon épp saját maga gúnyolta így Kóka Jánost még ellenzékből- vagyoni helyzete azért érdekes kérdés, mert láthatóan nagyobb luxusban él, mint amit bevallásai egy dolgozói szegénységből feltekintő laikus számára sugallni engednek - írja az alfahir.hu Havi 1.1 millió forintos bruttó miniszteri fizetése ugyan nem alacsony, de ahhoz nem is igazán elegendő, hogy valaki több igencsak drága ingatlan fenntartásáról gondoskodjon, Louis Vuitton táskával járjon, és olykor helikopteren lássák közlekedni az emberek.Az Átlátszó írta meg még ősszel, hogy Rogán balatoni nyaralója is komoly, becslések szerint akár tízmillió forintot is meghaladó felújításon, bővítésen esett át: nagy medence, teljes légkondicionálás, burkolatcserék, több hónapon át tartó folyamatos külső- és belső munkák zajlottak az ingatlanon. Ennek sem igazán látszik nyoma a papírokban.Rogán Antal vagyonnyilatkozata szerint továbbra is a II. kerületi Pasa Parkban rendelkezik egy 185 négyzetméteres lakással, de ezen kívül részes egy szintén II. kerületi teremgarázsban, a fentebb említett balatonlellei 115 négyzetméteres nyaralóban, egy szakonyfalui 100 négyzetméteres, és egy 120 négyzetméteres házban, de ugyanitt van két hektár erdője is.