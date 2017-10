"Európában egyetlen egyetemnek sem kellett még ilyet átélnie"

"Mi nem kérünk különleges jogokat, privilégiumokat. Ennek pont az ellenkezőjét tesszük: tiszteljük és betartjuk a magyar törvényeket, azok megváltozása esetén is a megoldásra törekszünk. Arról nem mi tehetünk, hogy amint közel kerülünk a megállapodáshoz, hirtelen megváltoznak a kritériumok" - mondta Michael Ignatieff.A CEU elnök-rektora bemutatta az amerikai Bard College-dzsal köttetett egyetértési megállapodásukat, amely a módosult magyar törvényeknek megfelelve biztosítja, hogy a CEU székhelyállamában, New York államban is fizikailag jelen legyen, képzéseket folytasson.Bemutatta azt a levelet is, amit MaryEllen Elia, New York állam Oktatási Minisztériumának biztosa küldött Orbán Viktornak, hogy biztosítsa a magyar miniszterelnököt a két intézmény közötti megállapodás hitelességéről.A rektor emlékeztetett: a Magyarország és New York állam közötti megállapodás az asztalon hever, a magyar kormánynak csupán annyit kellene tennie, hogy tollat ragad és aláírja."Ezzel lezárhatnánk ezt az egészet. Az előírt követelményeknek megfelelünk. Európában egyetlen egyetemnek sem kellett még átélnie azt, amit nekünk az elmúlt hónapokban. Elfogadhatatlan, hogy a bizonytalanság időszakát még egy évvel meghosszabbítsák" - fogalmazott Ignatieff, hozzátéve: elfogadhatatlan az is, hogy okafogyottnak nyilvánítsák három hónapnyi tárgyalás eredményét.