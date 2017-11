Ezek a legjobb bankok Magyarországon

Forrás: Napi.hu

Összesen 63 pályázat érkezett 12 pénzintézettől, melyeket egy előre meghatározott szempontrendszer alapján csaknem hatvan fős szakmai zsűri értékelt - írja a Napi.hu . Az év bankára címre legméltóbb bankvezért - a hagyományokhoz híven - idén is maguk a bankvezetők választották meg.Az év bankja elismerést az OTP Bank vehette át. Ebben a kategóriában a pontozáskor a zsűri figyelembe vette a további kategóriákban nyújtott teljesítményt is. A bank nyert Az év lakossági mobil- és online-banki eszköze kategóriában is. Ezt az elismerést az OTP Direkt internetbank és Smartbank alkalmazással nyerte el.A CIB Bank bizonyult a legjobbnak Az év lakossági hitelterméke kategóriában, az Előrelépő személyi kölcsönnel, amely akár hét perc alatt elérhető a mobilalkalmazáson keresztül, egyedülállóan a hazai piacon.Az év társadalmilag felelős bankja kategóriában idén a K&H Bank végzett az első helyen.Az egyik legnépszerűbb kategória idén Az év lakossági megtakarítási terméke volt, amelyben a MagNet Bank lett az első, az Apránként megtakarítási programmal.Az év lakossági számlacsomagja kategóriában idén a Gránit Bank végzett az élen, a Helló Gránit számlacsomag termékével. Az év leginnovatívabb bankja díjat szintén a Gránit Bank nyerte, holtversenyben az OTP Bankkal.Az év bankára címet idén Patai Mihály, az UniCredit Bank elnök-vezérigazgatója nyerte el.Szerettük volna példákon keresztül bemutatni, hogy milyen fontos az újítás a művészek életében is, ezért idén egy-egy kiemelkedő film- és színművészeti teljesítményt is jutalmaztunk - mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Europe igazgatója.A Mastercard - Az év színházművésze díjat Keresztes Tamás az Egy őrült naplója című produkcióban nyújtott magas színvonalú teljesítményéért nyerte el. A másik új művész díj az idei évben: a Mastercard - Az év filmművésze.A díjat az Ernelláék Farkaséknál című Magyarországon és nemzetközileg is kiemelkedően sikeres filmes (és színházi produkció) innovatív megalkotása, a finanszírozási és alkotói háttér megszokott kereteken kívül történő létrehozása volt a döntő szempont. Hajdu Szabolcs és stábja az ismert intézményi és független sémák mellőzésével tudott értékes és a közönség számára izgalmas produkciót létrehozni, ezzel egyszerre két művészeti területen is sikerrel járni.