Ezekért a luxuscuccokért őrülnek meg a magyarok

Forrás: Pénzcentrum

Elképesztő tempóban bővül a webáruházak forgalma, köröket ver a hagyományos kiskereskedés növekedésére - írja a Pénzcentrum . Ennek egyik oka, hogy kényelmesebb és gyakran olcsóbb a netes vásárlás, mint a hagyományos bolti. Már most érzékelik az e-kereskedelem szereplői a karácsonyi szezont, az év végéig biztosan meg haladja a forgalom a tavalyi 427 milliárd forintot.Csaknem 12 ezer online vásárló szokásait elemezte a Mall.hu online pláza a szeptember és őszi időszakban. Ebből kiderült, hogy a kertrendezéshez használatos szerszámok iránt nagyot ugrott a kereslet, főleg a hagyományos eszközöket kiváltó gépek iránt. Ilyen például az elektromos lombszívó (a tavalyi mennyiséghez képest 98 százalékkal több fogyott). A tűzifa aprításához is bevásároltunk: kétszer annyi balta fogyott, mint tavaly, de népszerű ennek a gépesített verziója is, a rönkhasító gép.Nem bajlódnak a magyar netes vásárlók a szállítással, a kutatás szerint olyan nagyméretű dolgokat is online boltból vásárolunk, mint a kerti ház (szerszámok tárolására), ebből háromszor annyi fogyott, mint tavaly, vagy a kerti traktor és az infraszauna. Persze nemcsak a kerti szerszámok, de a háztartási gépek is egyre népszerűbben az online üzletekben. A kutatás szerint a magyarok egyik kedvence az akkumulátoros padlóporszívó, de egyre nagyobb az érdeklődés a mesterséges intelligenciával, gépi tanulással felvértezett robotporszívó is.A fűtési szezonra már korán felkészült a lakosság, ugyan még mindig a szénmonoxid-mérő a legnépszerűbb, sokan radiátorokat, kályhákat és kandallókat is neten keresztül szereztek be. Utóbbiakból főleg a távirányítós, LED-képernyős elektromos kandallókat keresik a legtöbben.