Ezért fog összeomlani a magyar nyugdíjrendszer

A szakértők szerint a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi formájában azért is össze fog omlani, mert míg tavaly a népesség 18 százaléka volt nyugdíjas, ez az arány 2040-re 26, 2060-ra pedig 33 százalékra ugrik.

Forrás: hvg.hu

A tanulmány szerint az évszázad közepére a világ legfejlettebb országaiban a jelenlegi 70 ezer milliárdról akár 400 ezer milliárd dollárra is emelkedhet a nyugdíjkassza összdeficitje, s a hiány gyors növekedése hosszabb távon fenntarthatatlanná teszi a meglévő rendszereket: miközben világszerte emelkedik az átlagos élettartam, a fejlett országokban folyamatosan csökken a születésszám.Magyarországon - a népesség fogyása, a minimálbérre bejelentettek magas száma, illetve az alacsony születésszám miatt - a 2030-ban levont járulékok már csak kilenchavi nyugdíj kifizetésére lesznek elegendőek. Jelenleg mintegy egymillióan dolgoznak - legalábbis papíron - minimálbérért, s ők 30-50 ezer forintos havi nyugdíjra számíthatnak.Az, hogy a kötelezően befizetett járulékokból finanszírozott nyugdíj nem elég a megszokott életszínvonal fenntartásához, már most is egyértelmű, de az előrejelzések alapján a jelenlegi munkavállalók közel 50 százalékát már a szegénységtől sem óvja majd meg, ezért minden korábbinál fontosabbá válik az előtakarékoskodás mielőbbi elkezdése.A WEF szerint csak mélyreható reformokkal lehet megakadályozni a nyugdíj értékének folyamatos csökkenését, illetve a nyugdíjpénztári hozzájárulás mértékének emelését. Hosszú távon fenntarthatatlan például a Magyarországon is működő, felosztó-kirovó nyugdíjrendszer: ha megfogyatkozik az aktív polgárok száma, akkor a járulékbefizetésekből nem lehet finanszírozni a nyugdíjak kifizetését.A társadalmak elöregedése más kockázatokat is rejt magában. Az idősödő népesség arányosan kevesebb munkaerőt, ugyanakkor nagyobb terhet jelent az egészségügyi rendszerre. Az elöregedő társadalmak közben gazdaságilag kevésbé aktívak, épp ezért nőhet a függőségük más államoktól. Emellett az ilyen társadalmakban a hatalmi egyensúly az idősebbek felé tolódik el, ami generációs konfliktusokhoz vezethet.