Ezért nem lehet érezni az áfacsökkentést

Forrás: Portfolio

Az áfacsökkentés utáni hónapokban az érintett termékek fogyasztói árai egyértelműen és érdemben csökkentek. A sertéshúsnál a tavalyi árcsökkenés mértéke még meg is haladta az áfacsökkentés által indokoltat. A baromfihús esetében az áfacsökkentés 80%-a jelent meg a boltok árcéduláin. A tojásnál viszont csak 40%-a következett be annak az áresésnek, amit az áfacsökkentés fogyasztóknak történő teljes átengedése indokolna.Az első hónapok látványos eredményei utána azonban már a fogyasztók számára kevésbé kedvező árfolyamatok bontakoztak ki. A sertéshúsnál öt hónap után, a baromfi és a tojás esetében pedig már két hónap után emelkedni kezdtek az árak - írja a Portfolio Mint látható, a tojás esetében szinte teljesen eltűnt az áfacsökkentés hatása, és ha a következő hónapok beharangozott áremelési terveit is figyelembe vesszük, nyugodtan jósolhatjuk, hogy az év végén már drágábban vesszük a tojást, mint amennyibe tavaly a magasabb áfával együtt került.A baromfihúsnál is felfelé vették az irányt az árak, de ott még legalább elmondhatjuk, hogy az átlagos árszint alapján az áfacsökkentés kétharmada még a fogyasztók zsebében landol. A sertéshús áremelkedése egy év után megállt, de a tavalyi áfacsökkentés árhatásából már alig látnak valamit a vásárlók a pultoknál.Ezek szerint a kereskedők és a termelők szép lassan visszaveszik a fogyasztóktól az adócsökkentés hasznát? Nem, az áremelkedésnek más okai vannak.A sertéshús árának alakulására hatott az orosz embargó. A kereslethiány áresést okozott, ez magyarázza, hogy 2016 elején nagyobb mértékben estek az árak, mint amit az áfacsökkentés magyarázott. A hazai állattartók ezt az időszakot súlyos válságként érték meg, felvásárlási áraik sokéves mélypontra kerültek.A tojás esetében is valami hasonló történt, csak más időzítéssel. Míg a sertéshús piacán volt idő arra, hogy az áfacsökkentés hatását lássuk, addig a tojásnál az áremelési szándékok az év elején egybeestek az áfacsökkentéssel, így a két ellentétes hatás egyszerre jelent meg az árakban.A baromfihús piacán az év elején a madárinfluenza hatásai fékezték az áresést (bár az áfacsökkentés döntő része még így is megjelent az árakban), ám az azóta elinduló drágulásra költségalapon nincs igazán magyarázat.Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az áfacsökkentés jórészt megjelent az árakban, és a következő időszak drágulásai már újabb sokkok eredményei.