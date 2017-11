Ezért van feszültség az MSZP és a DK között

Forrás: vasarnapihirek.hu

A DK vezetője úgy érzi, az idő múlása neki kedvez, az MSZP december 9-én program- és jelöltelfogadó-kongresszust tart. Ha ezen a szocialista vezérkar még választókerületi megállapodást sem tud villantani, akkor komoly baj van. Nem véletlen, hogy Gyurcsány - a szó politikai értelmében - roppant szemtelen. Három szimbolikus egyéni választókerületet is akar.Az egyik Csongrád megyében van, és pikantériája, hogy már 2016-ban is kérte a DK - részben ez az oka Botka László (Szeged polgármestere) Gyurcsány-fóbiájának. A másik Kiss Péter egykori választókerülete Újpest és Újpalota határán. A harmadik pedig Budapest egyetlen szocialista kerületében (Újlipótváros és Angyalföld) van. Mindhárom fő jellegzetessége, hogy az MSZP jelöltjei egyéniben nyertek - és épp ezért tetszenek a DK-nak, hisz így garantált három parlamenti képviselő. (Amihez a Demokratikus Koalíció kalkulációi szerint hozzájön legalább még öt honatya a listáról, és adott is egy kis frakció.) Csakhogy a helyzet összetett.Hiába szorítja a kongresszusi dátum az MSZP vezetőit, számolniuk kell azzal, hogyha - a legszélsőségesebb helyzetet alapul véve - mindhárom választókerületet odaadják, akkor felbolydulhat a kongresszus. Már csak azért is, mert mindhárom helyen elszánt az MSZP-s képviselő: ha a helyi közösség úgy akarja, akkor függetlenként elindul a hivatalos baljelölt ellenében.A XIII. kerületben és Szegeden simán verheti is, az újpesti választókerületben is esélyes egy független győzelem - de az mindenképpen, hogy a balos szimpatizánsok megosztása miatt a Fidesz jelöltje legyen a nevető harmadik. Egyszóval az MSZP vezérkara komoly taktikai hibát követett el, amikor felmerülése pillanatában nem söpörte le a DK kérését. Hogy miképp jön ki a csapdából, arról csak találgatni lehet, de egyes információk szerint az újpesti választókerület odaadásával próbál olyan helyzetet teremteni, hogy a tagságot és a kongresszust se vesse szét az indulat, illetve a DK-t is leszerelje.