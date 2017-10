Ezt csúnyán benézte Orbán: nem létező sztrádával büszkélkedett

Szerző: Nagy András

Megkezdődik az M6-os autópálya az országhatárig érő szakaszának tervezése, nettó 1 milliárd 288 millió forintért - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. csütörtökön. Az MSZP pécsi országgyűlési képviselőjét eredetileg a baranyai megyeszékhely életében mérföldkőnek számító bejelentés miatt kerestük meg, ám a hírrel kapcsolatban Szakács László egy egészen elképesztő sztorit osztott meg a Sztárklikkel.Azt mondta ugyanis, hogy a miniszterelnök a legutóbb a Parlamentben már a kormányzati eredmények között említette, hogy megépült az M6-os horvát határig tartó szakasza. Ez két dolgot jelent Szakács szerint. A magyar miniszterelnök ennyire nincs képben, továbbá a pécsi fideszesek ennyire nem mernek odaszólni Orbán Viktornak. Rettentő rossz hírek ezek elsősorban az ország, de a pécsi lakosság számára különösen - tette hozzá.Mint köztudott, a baranyai megyeszékhely egyébként lényegében csődben van, milliárdokkal tartozik szinte az összes közműszolgáltatójának illetve különböző bankoknak, annak ellenére, hogy a fideszes városvezetés idején felhalmozott tetemes adósságot 2015-ben az állam (azaz ön, kedves adófizető) egyszer már átvállalta.Szakács László szerint ezt a költségvetési bravúrt csak egy olyan típusú városvezetéssel lehetett összehozni, mint a Páva Zsolt féle társaság, amelynek hozzáállását és hozzáértését a fentiek nagyon jól mutatják.Egészen ijesztő, hogy a kormányfő ilyen szinten nincs tisztában a pécsi viszonyokkal - kommentálta a kormányfő legutóbbi kijelentését a térség szocialista képviselője. Pécs egyébként mindig is egyfajta laboratóriuma volt az országos politikának, azaz ami ott nem működik, például a lakosság véleményének totális figyelmen kívül hagyása, az előbb utóbb országos szinten is ki, illetve meg fog bukni - tette hozzá.Szakács László beszélt a Sztárklikknek Matolcsy György minapi parlamenti meghallgatásáról is, amiről a magyar sajtóban összesen annyi jött le, hogy a jegybankelnök a rokonának nevezte a Föld mind a hétmilliárd lakóját. Miközben a teljes média napok óta ezen pörög, nem vesszük észre, hogy ez csak afféle lövőcsel volt Matolcsyék részéről? - kérdezi az MSZP-s politikus, aki a költségvetési bizottság tagjaként hivatalból hallgatta végig a nemzeti bank első emberének egyébként valóban groteszk fordulatokkal tarkított előadását.Arról például mindenki hallgat, hogy Matolcsy a meghallgatásán nyilvánvalóvá tette: sem a devizahiteles családok, sem a fideszes brókerbotrány károsultjai nem számíthatnak az állam, azaz a jegybank segítségére, ameddig ő vezeti azt. Annak ellenére, hogy egyébként még azt is beismerte, hogy a forint tudatos gyengítésével, azaz gyakorlatilag a devizahiteles családok tízezreinek bedöntésével nyert az MNB 136 milliárd forintot, amit aztán szépen a rokonaira és egyéb úri huncutságokra költött. Ezek az igazán botrányos kijelentések, ezekről kellene beszélni, illetve egyre inkább arról, hogy milyen pénzügyi állami garanciarendszert képzelünk el az orbáni uram-bátyám világ bukása után - mondta Szakács László.