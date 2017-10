Ezt üzente a brit miniszterelnök a magyaroknak

Cserdi várja az Őcsényről kitiltott menedékkérőket

Szállást ajánlott az Őcsényről kitiltott, de Magyarországon jogszerűen tartózkodó menedékkérőknek Cserdi polgármestere.

Bogdán László ezt a Hír TV Szabadfogás című műsorában jelentette be. A baranyai község első embere azt is közölte, hogy az oltalmazott menekültek mellett az őcsényi menekültbotrányba belebukott polgármestert, Fülöp Jánost is befogadná."Én megértem a polgit. Én a polgit is befogadom, és itt szeretném fölajánlani azt a lehetőséget, hogy Cs...