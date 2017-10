Fábry nem vállalta a vitát Bödőccsel

"Ha a választáson - az ellenzék önpusztítása ellenére - meglepetés érheti a kormányt, az nem a főirányok rossz megválasztásából vagy az igazán fontos ügyek félrekezeléséből lesz levezethető, sokkal inkább a Fábry által is felemlegetett - a kormányoldalon agyonhallgatott - irritáló részletekből. Mert ugye, a tüske a köröm alatt, az ördög a részletekkel keseríti meg az életet."

Szerző: Márkus