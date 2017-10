Fantasztikus dolgot művel a tiszakécskei lángossütő

Forrás: baon.hu

Közel négy éve pedig jótékonysági funkcióval is rendelkezik a büfé. Baby ugyanis úgynevezett köszilángosokkal támogatja a helyi rászorulókat.- Ha valaki a sajátja mellé vásárol egy köszilángost, akkor az arról szóló blokkot egy üvegbe rakom. Mikor már sok ilyen nyugta összejött, elviszem az üveget a helyi családsegítő szolgálatnak, ahol szétosztják a rászoruló családok között. Aki pedig felmutat egy ilyen blokkot, ingyenlángost kap cserébe - magyarázta Balogh Józsefné a baon.hu -nak.Havonta körülbelül 50-70 blokk jön össze, eddig összesen közel ezer ingyenlángos talált már gazdára.- Mindig nagy örömmel fogadják a családok. Számukra mindig egy nagyon jó családi program a közös lángosozás - fejtette kiStinnerné Dakó Ildikó, a tiszakécskei család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője a hírportálnak elmondta, hogy általában a hónap második felében osztogatják a köszilángosblokkokat, mikor már fogytán van a családi pótlék vagy a gyes. A családok nagy örömmel fogadják, van ahol nyolc gyermek is van.Baby megvendégelte már ingyenlángosokkal a helyi bölcsődéseket, iskolásokat, hittanosokat, a diákotthon és az idősek otthonának lakóit is. Sőt, a legutóbbi bajai árvízkészültség alkalmával a mobil lángosozójában fáradhatatlanul sütötte ingyenlángosait a homokzsákokat pakoló TEK-eseknek.- Én nagyon nulláról indultam - mondta. - Három gyereket neveltem egyedül. Emlékszem, mikor mentem a boltba, és vettem 10 dekagramm sajtot nekik. Természetesen nekem már abból nem jutott a szendvicsre. Akkor mondtam magamban: édes istenem, csak egyszer annyi sajtot vehessek, amennyit szeretnék. Most már szerencsére tömbszámra vehetem a sajtot, de azóta sem felejtettem el, honnan jöttem, és milyen lent lenni - emlékezett vissza.