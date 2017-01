Fantom focistákra szórja a pénzt a magyar kormány

A felcsúti labdarúgó-akadémiát is elnöklő vállalkozó azt ígérte, hogy a következő öt idényben összesen tizenhárommillió eurót fektet a klubba, indításként pedig átvállalta hárommillió eurós adósságát is.Persze Mészáros figyel rá, hogy a döntéshozói pozíciókba pajtások kerüljenek: így lett társtulajdonosa és egyben a csapat elnöke az az Ivan Mestrovic, aki a helyi sajtó szerint jó viszonyt ápol a magyar miniszterelnökkel. Nem tétlenkednek, tíz hónap alatt több mint egymilliárd forintot tettek be az egyesület kasszájába, és gőzerővel dolgoznak azon, hogy Eszéken épüljön fel a horvátok új nemzeti stadionja.Mestrovic a Jutarnji.hr horvát portálnak a tervekkel kapcsolatban elmondta, a létesítmény 25-30 ezres is lehet, és leginkább a Ferencváros stadionjához, a Groupama Arénához lenne hasonlatos.Stadion mellé természetesen labdarúgó-akadémia is dukál. Az idén valószínűleg elkezdik a helyi létesítmény, illetve edzőközpont korszerűsítését, amire nyolcmillió eurót költenek majd. A pénz egy része már megvan, hiszen a magyar kormány minden évben támogatja a sport- és a kulturális szervezeteket azokon a területeken, ahol magyarok élnek. Így 3,3 millió eurót, nagyjából egymilliárd forintot ad a helyi futballiskolának.Az mno.hu megkereste a horvát klubot, hogy hány magyar állampolgárságú fiatal labdarúgó tanulja a sportág alapjait az eszéki focisuliban. A klubnak azonban fogalma sincs arról, hány magyar ajkú növendéke van. Így viszont nem világos, hogy a magyar kormány mi alapján oszt ki majd egymilliárd forintot az NK Osijeknek.