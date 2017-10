Farkas Flórián büntetőügyéről érdekes dolgok derültek ki

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Eltűnt az igazságügyi tárcánál az a közérdekűadat-igénylés, amelyet a Párbeszéd EP-képviselője adott be Farkas Flórián kegyelmi ügyében. A miniszterelnök tanácsadóját 1998-ban ítélték el hűtlen kezelés vádjával, de nem kellett bevonulnia a börtönbe, mert az akkori köztársasági elnöktől amnesztiát kapott.Jávor Benedek most azt szerette volna megtudni a tárcától, hogy milyen alapon titkosították az ügyet 30 évre, és azóta felülvizsgálták-e a minősítést. Az Igazságügyi Minisztériumnál azt a tájékoztatást adták a politikusnak, hogy azért nem válaszolnak, mert a dokumentum eltűnt.Farkas Flóriánnak nem ez lehet az egyetlen büntetőügye, a nyáron például csalás és közokirat-hamisítás miatt két roma politikus feljelentette a Lungo Drom elnökét a Fővárosi és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségen. Lakatos Oszkár és Vajda László szerint a Lungo Drom gazdasági és pénzügyeiről Farkas Flórián által készített jegyzőkönyvek közokirat-hamisításnak minősülnek.Az Országos Roma Önkormányzat képviselői a roma szervezet VIII. kerületi épületére bejegyzett, 60 milliós jelzálogjogot is firtatták.Október elején a NAV házkutatást tartott az Országos Roma Önkormányzat volt megyei irodáiban, amelyek többségében a képviselők lakásán működtek. A RomNet számolt be róla, hogy 34 szabálytalanul működtetett, és azóta már bezárt irodában is iratokat foglaltak le, a költségvetési csalás gyanújával zajló büntetőeljárás részeként.Az adóhatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy a portál tavaly a birtokukba került bizonyítékok alapján megírta, hogy a szervezet azoknak a képviselőknek és családtagjaiknak, akik Farkas Flóriánt támogatták, és segítették Hegedüs István elmozdítását az elnöki székből, havi négyszázötvenezer forintot adott irodafenntartásra, kétszázezer forintot pedig mentori fizetés címén utalt nekik.Nem az a fontos a kormány szerint, hogy Farkas Flórián bejár-e a munkahelyére. Az egyik szocialista parlamenti képviselő kérdezett arra rá, hogy a miniszterelnök romaügyi biztosa hányszor volt benn az irodájában.Bangóné Borbély Ildikó konkrét választ nem kapott, azt viszont megtudta, hogy egy miniszterelnöki biztos teljesítménye nem attól függ, hogy bejár-e rendszeresen a munkahelyére.Az ellenzéki képviselő kíváncsi lett volna arra, hogy Farkas Flórián munkájának van-e írásos nyoma, ám erre a kérdésre semmitmondó, általános választ kapott a kormányzattól.