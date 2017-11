Farkas Flórián több száz milliót oszthatott szét

Forrás: nepszava.hu

Az egyik kifogásolt mulasztás az úgynevezett elnöki keretre vonatkozik, amelyből Farkas Flórián volt ORÖ-elnök - jelenlegi miniszterelnöki biztos és a Lungo Drom elnöke - az önkormányzat vezetése során 287 millió forintot oszthatott szét 2011 és 2014 között.A tétel tíz százaléka a három év alatt az ORÖ-nak juttatott támogatás, a közgyűlési döntés értelmében pedig Farkasnak félévente be kellett volna számolnia a keret helyzetéről: ezt nem tette meg, sem írásban, sem szóban nem tájékoztatta a képviselőket a költekezésről. Ráadásul hiába tett az ügyben feljelentést két ellenzéki képviselő, Makai István és Dancs Mihály is,az ügyészség megtagadta a nyomozást: a vádhatóság szerint ugyanis a működési támogatást nem kizárólag bérköltségre vagy rezsiköltségre szabad felhasználni.Az elnöki keret megléte önmagában nem bűncselekmény, az pedig - érvelt az ügyészség -, hogy az ORÖ támogatási szabályzata esetleg nincs a hatályos jogszabályi környezethez igazítva, "nem a büntetőjogi értékelés körébe tartozik".Ezzel azonban az elnöki keret ügye máig nem zárult le. Bár a fővárosi kormányhivatal is úgy ítélte meg, hogy a tízszázalékos keret létrehozásának nincs jogszabályi akadálya, javasolta: az ORÖ rögzítse a szervezeti és működési szabályzatában, hogy az elnök milyen formában tesz eleget beszámolási kötelezettségének, és a beszámolót önálló napirendként tárgyalja a közgyűlés.Az elszámolás azonban mindeddig nem történt meg, mivel az elnök nem készített előterjesztést - írja a Népszava. Információi szerint a beszámoló elmaradása miatt a kormányhivatal hamarosan felügyeleti bírságot is kiróhat az ügyben.A roma ellenzék szerint egyébként Farkas Flórián a legkülönfélébb jogcímeken osztogatta a pénzt: volt köztük temetési vagy például szociális segély is.Az ORÖ ügyeiben jelenleg öt nyomozás zajlik: a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadása, a Fővárosi Főügyészség a másfél milliárdos Híd a munka világába program körüli visszaélések, a Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt folytat eljárást a szervezet ellen, amelyet négy éven át Farkas Flórián vezetett.A roma vezető rovott múltja ellenére is élvezi Orbán Viktor és a kormánypárt bizalmát. A miniszterelnök személyesen védte meg tanácsadóját az Országgyűlésben, Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter pedig burkolt rasszizmusról beszélt, amikor a Híd a munka világába programban eltűnt másfél milliárd került szóba. Igaz, Balog azt elismerte, az ORÖ-t is felügyelő miniszterként csak ő maga tizenkét vizsgálatot rendelt el és több feljelentést tett az önkormányzat ügyeiben.