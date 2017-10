Farkas Flóriánnak börtönben kellene ülnie!

Farkas Flóriánnak nem a Lungo Drom általa lefizetett kongresszusán, hanem egy normális országban már rég a börtönben kellene ülnie. Az, hogy ő és Orbán Viktor barátok, mindent elárul róluk, az erkölcseikről és arról, hogy magas ívben tesznek a demokráciára.



Az, hogy Farkas Flórián szabadlábon van, és a Lungo Drom létezik, olyan szégyen, amit a roma társadalomnak és a 2018-tól helyreállított jogállamnak együtt kell orvosolniuk.



Farkas Flórián ma csak azért nem ül börtönben, mert miután hűtlen kezeléssel lebukott, a köztársasági elnök kegyelmet adott neki. Ezt követően a Farkas Flórián által vezetett Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) lenyúlta az Európai Unió Híd a Munkába Programjának 1,5 milliárd forintját, de a Fidesz-kormány ezt is elkente: Orbánék inkább kifizették a hiányzó pénzt, csak hogy Farkas Flórián ezt is megúszhassa.



Farkas Flórián ellen most is több büntetőeljárás zajlik, többek között csalás, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás gyanújával.



Az, hogy mindennek ellenére Farkas Flórián és az általa lefizetett szervezet a Fidesz választási szövetségese, igazolja a mondást: megtalálja a zsák a foltját

Forrás: MTI-OS

- írja közleményében az MSZP.