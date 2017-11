Farkasházy: azokat is elmossa a népharag, akik ma mossák kezeiket

Szerző: Nagy András

"Nem akarok politizálni, de meg ne mondják Orbán Viktornak, hogy honnan jön" - reagált Farkasházy Tivadar a Sztárklikk megkeresésére a futballválogatott új szövetségi kapitányának hétfői kinevezésére. Kétségkívül van némi pikantériája a 68 éves belga szerződtetésének, hiszen Csányi Sándor MLSZ-elnök döntésének eredményeként a jövőben mégiscsak Brüsszelből fogják megmondani nekünk, hogy ki legyen a középcsatár.A politikai áthalláson túl az ismert humorista azt gondolja, a magyar szövetség Bernd Storck távozása után két lehetőség közül választhatott. Vagy egy rutinos rókába, vagy Dárdai Pál után ismét egy fiatal, "nyeretlen kétévesbe" helyezi a bizalmát. "A lóversenyen szerettem meglepetést játszani. Ha az embernek szerencsés keze van, egy kezdőben is meglátja a későbbi klasszist" - mondta. Szerinte ilyen volt Guardiola, bizonyos értelemben Zidane, vagy Dárdai, akik különösebb edzői előélet nélkül lettek a Barcelona, a Real Madrid vagy a magyar válogatott sikeres edzői.A másik lehetőség, hogy egy nagy öreget, vagy egy már lefelé tendáló, de tapasztalt, élországbeli edzőt választanak. Ez utóbbi történt most - nyilatkozta Farkasházy. "Ez az ember részt vett az utóbbi időszak nagy belga generációjának felépítésében, hiszen Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne, vagy Eden Hazard is nála kezdett" - fejtette ki.Sajnálatos módon ilyen kaliberű klasszisokat idehaza nem fog találni, akkor sem, ha ígéretét maximálisan betartva valóban végig is járja a magyar lelátókat. Egyszer már felmértek minket a belgák, utalt a pár évvel ezelőtti Double Pass jelentésre, és sok jót nem találtak. Ha lennének tehetségeink, vinnék őket, mint a cukrot - jegyezte meg. Vagyis egyedüli emberként a jelenlegi magyar futballközegben szinte lehetetlen a helyzete.Leekens külön pechje, hogy ráadásul nem tud hosszú távra építkezni. Már épül 180 milliárdért az új Puskás Stadion, és ha ebben történetesen Izland mondjuk a finnekkel fog Európa bajnoki meccset játszani 2020-ban, akkor itt kő kövön nem marad a futballvezetésből, azokat is elmossa a népharag, akik ma mossák kezeiket - fogalmazott Farkasházy Tivadar, aki szerint, mint minden kapitányt, természetesen a belga szakembert is megilleti a bizalom.