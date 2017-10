Farkasházy: "Migránsok nélkül nincs magyar foci"

Szándékosan visszatartott nyugdíjemelést kapnak most az idősek

Szerző: Nagy András

A humorista azt mondta: összesen 28 játékos lépett pályára a svájci válogatottban a mieink elleni két vébé-selejtezőn, közülük 17 migráns volt. Van köztük dél-szudáni, bosnyák, koszovói, de például kurdisztáni háborús menekült családból származó futballista is - sorolta."Orbán Viktor akar egy nagy magyar labdarúgást, ám teljesen elzárja az országot, miközben a világfutball a mediterrán és a fekete országok felé megy. Migránsok nélkül nincs magyar foci. Ezt Orbán Viktornak üzenem, és nem én keverem bele a politikát" - jelentette ki.Farkasházy felvetését persze lehet vitatni, hiszen a horvát vagy az izlandi válogatott sincs tele bevándorló felmenőjű játékosokkal, sőt, még a bevándorló országnak tekintett svéd se, mégis jóval előrébb tartanak, mint a magyar. Az ugyanakkor vitathatatlan, hogy a bentlakásos akadémiákra épülő hazai utánpótlás-nevelési rendszer finoman szólva sem hozza az eredményeket.A műsorban megszólalt Hegyi Iván is, aki szerint olyan nincs, hogy genetikailag egy ország alkalmatlan arra, hogy tehetséggel megáldott gyerekeket profi futballistának neveljen, a hiba tehát már csak a dicső múlt okán sem a magyar génekben, hanem valahol a képzésben keresendő. Az ismert labdarúgó szakíró és szakkomentátor éppen ezért elsőször is arra volna kíváncsi, hol rejtegetik a belga Double Pass átfogó jelentését a magyar futballról, amit elvileg a hibák részletes feltárása érdekében rendelt meg a labdarúgó szövetség.A válogatott kapitánya, Dzsudzsák Balázs szerint a svájci zakó után tartoznak annyival a szurkolóknak, hogy ma este legyőzik a Feröer szigeteket a Groupama Arénában. A fentiek tükrében persze adódik a kérdés: kik tartoznak valójában a szurkolóknak? A válogatott jelenlegi játékosai, vagy azok, akik az elmúlt években a magyar foci felemelkedését ígérve hatalmas összegeket toltak a sportágba, ám közpénz-milliárdokat inkább betonba, mint minőségi utánpótlás-nevelésbe öntötték?