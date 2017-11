"Fel kell bontani az Orbán-Putyin paktumot"

Forrás: MTI

Szavai szerint az erőműbővítésnek "nincs olyan részlete, nincs olyan része, amelyik ne hazugságon vagy korrupción alapulna". Példaként említette, hogy kiderült: Mészáros Lőrinc megnyerte a beruházással kapcsolatos első tendert. így a jelek szerint megvalósult, amivel korábban viccelődtek, hogy a vállalkozó tölti majd ki a projekt negyven százalékos magyar beszállítói arányt - mondta az ellenzéki politikus.Ez nem csak a korrupció miatt szörnyű dolog, de felelőtlen is - mutatott rá Ungár Péter, mondván, Mészáros Lőrinc semmilyen tapasztalattal nem rendelkezik ilyen nukleáris beruházásokhoz.A politikus szerint ugyanerre utal az a hír, hogy "teljesen szakmaiatlan, csupán politikai és korrupciós módon fogadta el az Európai Bizottság a paksi bővítést, az engedélyeztetési eljárás korrupció és pénzmosás keverékén keresztül jött létre".Egyben kifogásolta, hogy a kormányzat máig nem adta ki az ügyben eljáró Klaus Mangold német lobbistával kötött szerződést. A mai napig nem tudatjuk, hogy egy lobbista, akit a magyar kormány azért fizetett, hogy átmenjen az Európai Bizottságon az engedélyeztetési eljárás, miért tekinthetett bele olyan nemzetbiztonsági információkba, amelyekbe magyar képviselők sem tekinthetnek be - fogalmazott Ungár Péter.Kitért arra is, hogy a paksi atomerőműbővítés fővállalkozója, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern folyamatosan tagadta, hogy létesítményeiből került a levegőbe "nukleáris felhő", Süli János paksi bővítésért felelős miniszter pedig mindeddig nem tájékoztatott a jelenség esetleges hatásairól, "azt mutatja, hogy a magyar emberek biztonsága sem érdekli őket".