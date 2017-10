Felforgatta egész Európát egy hirdetés

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Azt ma sem lehet pontosan tudni, hogy a híres esemény valóban megtörtént-e, mert az első írásos beszámoló évekkel később kelt Philipp Melanchton, Luther egyik legközelebbi munkatársának tollából, aki 1517-ben még nem is lakott Wittenbergben.Sok értelme nem lett volna, hogy Luther a templom akkoriban hirdetőfalnak is használt kapuján tegye közzé téziseit, mert a köznép nem értett latinul, olvasni németül sem tudott. Luther maga nem írt a "szegezésről", a tételek eredetije nem került elő sem kézirat, sem ősnyomtatvány formájában.Luther azon a napon viszont - a gyónásokról elmaradó híveiért aggódva - valóban írt egy levelet feletteseinek, amelyben a búcsúcédulák árusítása ellen emelt szót.E levélhez csatolta 95 tételben megfogalmazott gondolatait, amelyet egy várható disputa (hitvita) alapiratának szánt. A mélyen hívő Luther meg volt győződve arról, hogy az embernek egész életében Isten kegyelmében bízva kell élnie, s rettenetesen felháborította a búcsúcédulák árusítása.A pénzért árusított búcsúcédula lényegében a gyónást helyettesítette, s a lelki üdvösség megvásárlásával ért fel, sőt egy idő után már a halottak lelki üdvét is meg lehetett így váltani.A római kúria és a püspökségek tetemes bevételre tettek így szert, a "szent árucikket" még piacon is be lehetett szerezni.Luther 36. tételében úgy fogalmazott: "Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bűnhődésnek és a vétkességnek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is."Tételei azonban még nem a katolikus egyház dogmáit, hanem gyakorlatát támadták, és a kereszténység belső értékeit hangsúlyozták.Vélhetően maga Luther sem gondolta, mekkora változásokat indít el ezzel.Tételeit az év végére Lipcsében, Nürnbergben és Bázelben is kinyomtatták, 1518-ban már egész Európában, így Magyarországon is ismerték őket. A teológiai vita gyorsan politikai színezetet öltött, s bár Luthernek akadtak hívei, ellenségei még számosabban voltak.Albrecht mainzi érsek eretnekséggel gyanúsította, Johannes Tetzel dominikánus szerzetes (fáradhatatlan búcsúcédula-árus) máglyahalállal fenyegette. X. Leó pápa az eretnekek fölött ítélkező Szent Inkvizíció elé idézte, de III. (Bölcs) Frigyes szász választó közbenjárására engedélyezte, hogy a meghallgatásra Augsburgban kerüljön sor. Miután Luther nem volt hajlandó kijelentései visszavonására, s a kiátkozásával fenyegetőző pápa bullát elégette, 1521 elején valóban kiátkozták.