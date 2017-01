Felfüggesztett börtönt kapott a volt MSZP-s alpolgármester

Forrás: MTI

Az ügyész végrehajtandó szabadságvesztésért, a vádlottak felmentésért fellebbeztek, így az ítélet nem jogerős, a büntetőeper másodfokon folytatódik.A vádlottak VI. kerületi szocialista, szabaddemokrata politikusként vettek részt a két ingatlan pályáztatás nélküli, áron alul történő eladásáról szóló döntésben. A vádlottak túlnyomó többsége az önkormányzati képviselő-testület tagjaként szavazta meg az elidegenítést.A vádlottak a történteket nem tagadták, de mindvégig vitatták bűnösségüket. Hivatkoztak többek között mentelmi jogukra, illetve arra, hogy a két inkriminált épület, az Andrássy út 3. és 47. vonatkozásában nem voltak vagyonkezelők, továbbá álláspontjuk szerint politikai indíttatású koncepciós eljárás folyik ellenük.A versenyeztetés elmaradása kapcsán a vádlottak védekeztek azzal is, hogy a pályáztatás nem egyszer pereskedésbe torkollott, és nem segítette a gyors vagyonértékesítést, miközben az irányításuk alatt álló önkormányzat az előző, fideszes vezetés miatt rossz anyagi helyzetben volt, likviditási gondokkal küzdött, továbbá a műemléki védettségű ingatlan esetében már a tetemes bírságtól is tartottak.A bíróság javarészt elutasította a vádlotti védekezéseket, és kimondta, hogy a döntések jogszabálysértőek voltak és vagyoni hátrányt okoztak.A büntető törvénykönyv szerint hűtlen kezelést az követ el, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és az ebből fakadó kötelességét megszegve vagyoni hátrányt okoz.A szóbeli indoklás során felvetődött, hogy az ügyletekben résztvevő egyes cégek éppen akkoriban alakultak."Elgondolkodtató, hogy mennyire voltak létező, komoly cégek" - jegyezte meg a bíró.A bíróság kitért arra is, hogy a vádlotti vallomásokkal ellentétben volt több, részben kedvezőbb ajánlat az ingatlanokra, és erről a vádlottaknak is volt tudomása. A bíróság kiemelte, hogy a nyilvános pályáztatás a kétségtelen nehézségek ellenére is nagy mértékben hozzájárulhat a reális, piaci áron történő értékesítéshez.A szóbeli indoklás során a bíró felidézte, hogy az egyik tanú a képviselő-testületi döntés kapcsán arról beszélt: nem mindennapos, hogy az előterjesztésen csak két aláírás legyen. Az egyik éppen Fürst Györgyé volt. A tanú elmondta, hogy azért nem írta alá, mert nem értett vele egyet.A VI. kerületi vagyonrendelet egyes rendelkezéseiről a vádbeli cselekmények után egy másik eljárásban a Kúria mondta ki, hogy törvénysértők.A vádlottak a több mint 350 millió forintos vagyoni hátrányt okozó, 12 évvel ezelőtti cselekmények miatt másfél és két év közötti felfüggesztett szabadságvesztést kaptak, e mellett Fürst Györgyöt hetvenmillió forintos pénzbüntetéssel is sújtotta a törvényszék. Továbbá a vádlottaknak egyetemlegesen meg kell fizetniük 132 millió forintot és annak 2004-től számított kamatait, a bűnügyi költség további 9 millió forint. Ugyanakkor Fürst György és egyik társa kivételével a vádlottakat előzetes mentesítésben részesítette az elsőfokú bíróság, így betölthetnek erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört is.A bíróság a büntetéskiszabás kapcsán a súlyosító körülmények között sorolta a bekövetkezett vagyonvesztést, továbbá, hogy a cselekmények alkalmasak voltak a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásba vetett közbizalom megingatására és közérdeksérelem okozására. Az enyhítő körülmények között szerepelt a jelentős időmúlás, továbbá, hogy a vagyoni hátrány egy része megtérült.A több mint fél évtizede kezdődött per során három vádlott, köztük az egykori VI. kerületi polgármester és az egyik alpolgármester elhunyt. A keddi ítélethirdetésen csak tíz vádlott jelent meg, Fürst György vagyongazdálkodásért felelős egykori szocialista alpolgármester és egyik társa távol maradt.Fürst György és 23 társa ellen egy éve kezdődött el hárommilliárd forintos vagyoni hátrány okozásának vádjával egy másik elsőfokú büntetőper a Fővárosi Törvényszéken, amely a Centrum Parkoló Kft. és alvállalkozóinak 2006-2011 közötti tevékenységével kapcsolatos.