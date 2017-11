Feljelentették Tállait a benzinmutyi miatt

Schobert Norbi is várja Tállai András hívását

A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető Lázár János is támogatásáról biztosította Tállait, az eljárást minden egyéni képviselő kötelességének nevezve, azonban az is kiderült, hogy fogalma sem volt arról, hogy az ország különböző pontjain eltérőek a benzinárak.Szél Bernadett, az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje az ügy nyomán hivatali visszaélés bűntette megalapozott gyanúja miatt feljelentést tett Tállai András ellen.A Mol korábban az üggyel kapcsolatos felvetésekre annyit közölt, hogy a termék szabadáras. Ez azzal egészült ki, hogy az ármeghatározásukra ható "versenypiaci tényezők" közé tartoznak a "fogyasztói visszajelzések" is.Időközben az MSZP-s képviselők levélben kezdték el bombázni a MOL-t, és kezdeményezték, hogy a cég ne csak Mezőkövesden, hanem a többi választókerületben is, az október 31-i állapothoz képest csökkentse a benzin árát 11, a gázolajét 5 forinttal.