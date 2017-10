Feljelenti Soros Györgyöt a Jobbik

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Ha viszont nem indul nyomozás, azzal bebizonyosodik, hogy csak kampány-fogás a nemzeti konzultáció."Amennyiben nem kapom meg közérdekű adatkérésben a soros-tervet, tudjuk be annak, hogy ilyen nincsen" - az LMP társelnöke szerdán bejelentette, hogy közérdekű adatigényléssel kéri ki a tervet, amelyet a kormány az amerikai milliárdosénak titulál.A Jobbik más módszerrel hozná lépéskényszerbe a kormányt. A párt az Országos Rendőr-főkapitányhoz fordul, mert szerintük, ha igaz, amit a kormány állít, akkor Soros György az alkotmányos rend megsértésére tör, és hazaárulást követ el."Amennyiben a magyar rendőrség nem rendeli el a nyomozást, akkor abban a pillanatban a magyar kormánynak és Orbán Viktornak a saját hatóságától lesz papírja arról, hogy amit most folytatnak ez egy hatalmas agymosás és egy hatalmas hazugság. Ez, amit a Fidesz csinál a Fidesz őszödi szabadságharca" - mondta Mikróczki Ádám, országgyűlési képviselő.A DK nem vár eredményt az ellenzéki fellépéstől."Lehet, hogy most a Jobbik följelentette Soros Györgyöt, de nem fog semmi kiderülni, Szél Bernadett kikérte a Soros tervet adatkikérés formájában ott sem fog kapni ilyet, mert nincs ilyen. Ez az egész semmi másról nem szól, mint azokról az emberekről, akik ugyan kormányon vannak, de sem szívük, sem eszük nincs ahhoz, hogy kormányozzanak, ezért megpróbálnak, ugyanúgy önt, mint engem ezzel az ostobasággal megetetni" - véli Niedermüller Péter, a párt EP-képviselője.A Fidesz Európai Parlamenti képviselője szerint a Jobbikot is Soros György pénzeli."Ez egy ilyen pár, azt tudom önnek mondani. Aki az értelmes politikai vitát meglehetősen izzadtságszagú, gatyaletoló politikai hekkeléssel akarja fölváltani. Mondjuk, én nem tudom, hogy a Soros Györgytől származó támogatást, adott esetben pénzügyi forrásokat hogyan tudják majd fölhasználni, de ez legyen az ő gondjuk" - reagált Deutsch Tamás.Közben a Fidesz bejelentette: országjárásba kezdenek, hogy ezzel is elősegítsék a Nemzeti konzultáció sikerét.