Feljelentik Orbán fiának hitközösségét kuruzslásért

"felháborítónak tartjuk, hogy kiszolgáltatott, reményvesztett beteg embereket céloznak különféle kuruzslók és sarlatánok a gyógyulás ígéretével, ezek ellen minden eszközzel fel fogunk lépni. Totális háborút indítottunk az áltudományok ellen, ennek jegyében még a mai napon rendőrségi feljelentést teszünk a Felház ellen."

Szerző: Jász

A szervezet nem egy hagyományos értelemben vett párt. Azt írják magukról: mi nem a parlamentbe készülünk, csak a fejekben szeretnénk egy kicsit rendet tenni, hogy végre a racionális tények uralják a közéleti párbeszédet.Szóval, ez a szervezet ma úgy döntött, Orbán Gáspár és az egész felekezet bűnhődjön azért, mert Orbán Viktor olyan, amilyen.A szervezet a közleményében azt írja:Reméljük, a Racionalista Párt ezek alapján Jézust is feljelenti, hiszen Ő maga is számos esetben gyógyított a hit erejével, amelyekről bőven olvashatunk a Bibliában. Ja, hogy a Racionalisták szerint a Biblia kamu? Akkor ezt is be kell bizonyítani a bíróságon. Igazán vicces pernek nézünk elébe.Sőt, egy ilyen feljelentés kapcsán azért is kimondottan nehéz dolga lesz a felperesnek, mert az még hagyján, hogy Istennel meg kell küzdeniük, de nem szabad elfelejteni, hogy ott van még Handó Tünde is, akiről tudjuk, hogy nem akárki...