Fellázadtak a határon túli pártvezetők Gyurcsány ellen

A pártvezetőket a Krónika című erdélyi magyar napilap kérdezte Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke keddi kezdeményezéséről.A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke "totális tévedésnek, manipulatív és rosszindulatú akciónak" minősítette Gyurcsány Ferenc felvetését, és úgy vélte: a DK elnöke ismét azt bizonyította, hogy politikai fantáziája és kreativitása korlátozott."Ez a kezdeményezés senkinek nincs hasznára, ugyanakkor egy érzelmileg nagyon fontos dologban gerjeszt ellentétet" - fogalmazott Kelemen Hunor. Nem tartotta elfogadhatónak, hogy a határon túl leadott szavazatokkal megszerezhető két-három parlamenti mandátum miatt valaki szándékosan akar törésvonalat kreálni az összmagyar társadalomban."Nem lehet kétféle állampolgárság, a magyar állampolgársághoz minden magyarnak jár a szavazati jog is.A jelek szerint Gyurcsány Ferenc nem érti a magyar emberek többségének érzelmi és gondolatvilágát" - szögezte le Kelemen Hunor. A politikus elutasította azt az ellenérvet, hogy aki nem Magyarországon adózik, ne szavazhasson. Butaságnak tartotta, hogy ismét a határon túli magyarokat akarják felelőssé tenni az esetleges magyarországi problémákért. Hozzátette: a kérdést úgy is fel lehetne tenni, mennyit nyert Magyarország abból, hogy több ezer orvos, mérnök, illetve jól képzett szakember költözött oda a határon túlról, aki ott kiválóan megállja a helyét, nálunk viszont nagyon hiányzik" - hangoztatta Kelemen Hunor.A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szomorúnak tartotta, hogy a magyarországi baloldal ma sem talál más választási témát, mint a nemzet összeugrasztása és a határon túli magyarok ismételt kampánytémává emelése.Biró Zsolt különösen helyénvalónak tartotta a határon túli magyarok szavazati jogát olyan körülmények között, hogy a nemzet szövetét immár nemcsak a kulturális szálak, hanem a közös Kárpát-medencei gazdasági tér is összeköti."Gyurcsány Ferencnek azt javasolnám, hogy utazzon végig Erdélyen Szatmárnémetitől Kommandóig, álljon szóba az emberekkel, nézze meg az első és második világháborús emlékműveket, és olvassa el, milyen nevek láthatók rajtuk" - mondta Biró Zsolt.Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke nem talált semmi meglepőt a DK-elnök kezdeményezésében, hiszen - mint mondta - Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként is a határon túliak ellen kampányolt. "Nincs a régióban még egy olyan ország, amelyben az elmúlt 25 évben előfordulhatott volna olyan, hogy a miniszterelnök állami eszközökkel kampányoljon a saját nemzete ellen" - utalt a kettős állampolgárságról szóló 2004-es kampányra Szilágyi Zsolt.Az EMNP elnöke a határon túli szavazatok csekély befolyásoló erejére utalva nevetségesnek találta azt az érvelést, hogy csak azok szavazhassanak, akik Magyarországon fizetik az adójukat.Gyurcsány Ferenc kedd este egy budapesti fórumon jelentette be: a DK aláírásgyűjtést indít annak érdekében, hogy ne szavazhassanak azok, akik soha nem éltek Magyarországon, így nem viselik szavazatuk következményeit.